Dans une lettre aux législateurs, Mme Pelosi a déclaré qu'en plus d'un projet de loi de financement supplémentaire, la Chambre examinera également une législation donnant au programme de nutrition pour les femmes, les nourrissons et les enfants "une autorité d'urgence ... pour faire face aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et aux rappels."