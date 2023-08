La China Development Bank a déclaré mercredi dernier qu'elle prévoyait de lever des dettes en dollars étrangers pour augmenter les liquidités en dollars terrestres après que la banque centrale du pays ait assoupli les règles le mois dernier pour permettre aux entreprises et aux institutions financières d'emprunter davantage à l'étranger.

Cette décision intervient après que la Banque populaire de Chine (PBOC) a relevé un paramètre sur le financement transfrontalier des entreprises dans le cadre de ses évaluations macroprudentielles (MPA) à 1,5 contre 1,25 en juillet, a déclaré la banque de politique générale.

"La tendance à la hausse du taux de change du yuan à moyen et long terme est restée inchangée", a déclaré la banque centrale dans un communiqué publié sur son compte officiel WeChat.

"Les fonds levés par les obligations (offshore) seront principalement utilisés pour soutenir la construction et le développement commercial de la zone de libre-échange de Shanghai.

La China Development Bank a activement utilisé les marchés nationaux et étrangers pour lever des fonds, a-t-elle indiqué, et a levé un total de plus de 1,2 milliard d'équivalents dollars américains depuis 2018 pour servir les développements commerciaux de la FTZ.

Cependant, elle n'a pas fourni d'autres détails sur l'émission de dette à venir.

Le yuan chinois a fait face à une nouvelle pression à la dépréciation ces dernières semaines et s'est affaibli pour atteindre des plus bas de neuf mois face au dollar jeudi, sous la pression de l'élargissement des écarts de rendement avec les États-Unis et des attentes d'un nouvel assouplissement de la politique monétaire.