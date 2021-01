La Chine a porté les exportations horlogères à bout de bras en 2020

Berne (awp) - La crise du coronavirus a durement touché l'horlogerie en 2020, qui a néanmoins pu compter sur la demande soutenue en Chine pour limiter les dégâts. Le secteur a vu ses exportations plonger de 21,8% en rythme annuel à 16,98 milliards de francs suisses. Corrigée du renchérissement, la chute atteint 25,6%, selon les chiffres fournis jeudi par l'Administration fédérale des douanes (AFD).

Dans son ensemble, l'industrie du luxe a subi le choc le plus fort l'année dernière. La bijouterie, la joaillerie et l'horlogerie sont les secteurs les plus touchés, précise l'AFD.

La Chine a dopé la demande pour les garde-temps helvétiques à l'étranger. Alors que pratiquement tous les marchés s'inscrivent à la baisse, les exportations en direction de l'Empire du Milieu ont progressé d'un cinquième l'année dernière à 2,39 milliards de francs suisses, détaille la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) dans un communiqué distinct.

Les Etats-Unis (-17,5%) et Hong Kong (-36,9%) complètent le trio de tête des débouchés pour l'horlogerie suisse, avec des livraisons annuelles respectives de 1,99 milliard et 1,70 milliard de francs suisses.

Oman (+73%) et l'Irlande (+612%) constituent les deux rares exceptions de pays en hausse, avec cependant des volumes anecdotiques de quelque 130 millions de francs suisses.

Tableau contrasté en décembre

Hong Kong était le principal marché d'exportation pour l'horlogerie suisse les deux années précédentes. En 2019, les volumes dans l'ancienne colonie britannique avaient même dépassé les 3 milliards de francs suisses.

Le secteur a écoulé un tiers de moins de montres-bracelets à l'étranger en 2020, pour un total de 13,8 millions de pièces valant 16,12 milliard de francs suisses (-21,4%). Tous les continents affichent des contractions très importantes dans ce segment.

Au mois de décembre, une nouvelle amélioration est constatée. Les exportations horlogères ne se sont contractées "que" de 2,5% sur un an en termes nominaux, à 1,72 milliards de francs suisses. En novembre et octobre, les baisses avaient atteint respectivement 3,2% et 7,1%.

Pour le dernier mois de l'année, la FH parle de "légère baisse" marquée par de "fortes disparités". Quelque 1,5 million de montres-bracelets (-12,9%) ont été livrées à l'étranger pour un montant de 1,64 milliard de francs suisses, en recul de 2,2%. Dans cette catégorie, les garde-temps en métaux précieux (-10,6%) et les produits bimétalliques (-8,1%) ont subi un repli marqué des volumes. Les exportations de montres en acier ont progressé de 6,3% à 928,1 millions de francs suisses.

La Chine a encore renforcé son emprise sur les statistiques en décembre, ce marché ayant généré à lui seul 306,6 millions de francs suisses d'exportations, soit un bond de 45% sur un an. Le recul aux Etats-Unis est resté moindre (-2,4% à 187,1 millions), alors qu'un plongeon de près de 20% est constaté pour Hong Kong, à 175,8 millions.

fr/al