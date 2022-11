La Chine abaisse le taux de réserve obligatoire des banques

Pékin (awp/afp) - La banque centrale chinoise a annoncé vendredi son intention d'abaisser le taux de réserves bancaires obligatoires, pour la deuxième fois cette année, ce. La mesure permettra d'injecter quelque 500 milliards de yuans (67 milliards d'euros) dans une économie fragilisée, notamment par les confinements répétés liés au Covid.

La Banque populaire de Chine (PBOC) va réduire d'un quart de point de pourcentage le ratio des réserves bancaires à compter du 5 décembre pour le porter à un taux moyen pondéré d'environ 7,8%, a indiqué l'institution. Cette mesure va permettre "de stabiliser l'économie et de consolider les bases d'une relance de la croissance", a expliqué l'institution. Cela aidera à "soutenir le financement de secteurs clés, et les maillons faibles, et consolider l'économie tout en relançant la croissance à un taux raisonnable", a-t-elle ajouté.

Malgré plusieurs vaccins à disposition et à rebours du reste du monde, la Chine continue d'appliquer de strictes restrictions pour éviter toute contamination et décès. Cette politique consiste à imposer des confinements dès l'apparition de cas, à placer en quarantaine dans des centres les personnes testées positives et à exiger des tests PCR quasi-quotidiens pour l'accès aux lieux publics.

Mais cette stratégie, pèse lourdement sur l'économie, notamment la vie des entreprises et l'emploi. La croissance chinoise a atteint au troisième trimestre 3,9% sur un an mais, selon les analystes, le pays ne sera pas en mesure d'atteindre son objectif annuel de croissance d'environ 5,5%.

afp/vj