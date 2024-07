La Chine n'a approuvé aucun nouveau projet d'acier à base de charbon au cours du premier semestre 2024, ont déclaré des chercheurs jeudi, accélérant ainsi son passage à une production verte alors qu'elle se prépare à l'impact d'une nouvelle taxe sur le carbone sur les exportations vers l'Europe.

Les gouvernements locaux ont approuvé 7,1 millions de tonnes métriques de nouvelles capacités de production d'acier entre janvier et juin, mais tous ces projets concernaient des fours électriques à arc (EAF) à base de ferraille, plus propres, plutôt que des hauts-fourneaux à forte intensité de charbon, a déclaré le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur (CREA).

Les efforts déployés par la Chine pour réduire la production et recycler davantage de ferraille via les fours électriques à arc pourraient réduire les émissions de CO2 de l'industrie sidérurgique de 200 millions de tonnes d'ici à 2026, soit l'équivalent des émissions totales du secteur sidérurgique de l'Union européenne, selon le CREA.

L'industrie sidérurgique chinoise, de loin la plus importante au monde, est soumise à une pression croissante pour se décarboniser. Elle devrait rejoindre le système chinois d'échange de quotas d'émission cette année, et les exportations vers l'Europe seront soumises au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM) à partir de l'année prochaine, ce qui pourrait les rendre 11 % plus chères d'ici à 2030.

"Les aciéries chinoises qui visent le marché de l'UE devront prendre des mesures pour réduire l'intensité carbonique de leurs produits afin de maintenir leur compétitivité", a déclaré Xinyi Shen, coauteur du rapport.

L'Europe a introduit le CBAM afin de s'attaquer au problème de la "fuite de carbone", qui permet aux entreprises d'éviter les coûts liés au carbone en s'approvisionnant en produits auprès de pays moins respectueux du climat. À partir de 2026, les importateurs d'acier, d'engrais, de ciment et de produits chimiques paieront des taxes basées sur l'empreinte carbone des produits qu'ils achètent.

Des chercheurs de l'Institute for Global Decarbonization Progress (iGDP) de Chine ont déclaré la semaine dernière que l'industrie sidérurgique chinoise pourrait devoir payer jusqu'à 5,9 milliards de yuans (811,09 millions de dollars) de taxes CBAM d'ici à 2030, en fonction de l'ampleur des réductions d'émissions qu'elle aura réalisées.

L'acier de haut fourneau traditionnel pourrait être soumis à des prélèvements d'environ 250 yuans par tonne d'ici 2030, mais l'acier de haut fourneau à base de ferraille ne devrait pas encore faire l'objet d'une charge supplémentaire, selon l'étude. (1 $ = 7,2742 yuans) (Reportage de David Stanway ; Rédaction de Christopher Cushing)