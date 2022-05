La Chine accueille la réunion des îles du Pacifique à Fidji, les liens de sécurité sont au centre des préoccupations

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré ses homologues de 10 nations insulaires du Pacifique aux Fidji lundi, à mi-chemin d'une tournée diplomatique dans la région où les ambitions de la Chine pour des liens plus larges en matière de sécurité ont suscité l'inquiétude des alliés des États-Unis.

Les nations insulaires du Pacifique ayant des liens diplomatiques avec la Chine participent à la réunion, organisée par Wang, qui a rencontré auparavant le Premier ministre fidjien Frank Bainimarama.

Dans un discours écrit prononcé lors de la réunion, le président chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine serait toujours un bon ami des pays insulaires du Pacifique, quelle que soit l'évolution de la situation internationale, a rapporté la chaîne publique chinoise CCTV.

Un projet de communiqué et un plan d'action quinquennal envoyés par la Chine aux nations invitées, qui comprennent Samoa, Tonga, Kiribati, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Vanuatu, les îles Salomon, Niue et Vanuatu, avant la réunion, ont montré que la Chine cherchait à conclure un vaste accord régional sur le commerce et la sécurité. Mais le projet de communiqué, rapporté pour la première fois par Reuters, a suscité l'opposition d'au moins une des nations invitées, les États fédérés de Micronésie, selon une lettre divulguée la semaine dernière.

TOURNÉE DU PACIFIQUE

Plusieurs nations invitées souhaitent reporter l'action sur le projet de communiqué ou le faire modifier, a déclaré à Reuters un responsable d'un pays du Pacifique.

Les frontières étant fermées dans toute la région en raison de la pandémie de COVID, la plupart des ministres des affaires étrangères participent à la réunion de Fidji par liaison vidéo. Dans plusieurs pays du Pacifique, le ministre des affaires étrangères est également premier ministre.

Ces derniers jours, certaines îles du Pacifique ont signé certains des éléments de sécurité individuels que la Chine recherche dans l'accord régional, selon les déclarations publiées par les gouvernements et la Chine.

À Samoa, un accord a été conclu pour un laboratoire d'empreintes digitales de la police en complément d'une académie de formation de la police financée par la Chine, a déclaré Samoa dans un communiqué.

Un responsable de Kiribati a toutefois déclaré à Reuters que son pays n'était pas très enthousiaste à l'idée d'un accord de sécurité et souhaitait se concentrer sur les liens économiques.

Wang se rendra mardi dans le royaume de Tonga, dans le Pacifique Sud, pour une visite de deux jours.

Les États-Unis, l'Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande ont exprimé leur inquiétude à l'égard d'un pacte de sécurité signé par les Îles Salomon avec la Chine le mois dernier, affirmant qu'il avait des conséquences régionales et pourrait conduire à une présence militaire chinoise à proximité de l'Australie.

Le nouveau gouvernement australien du Premier ministre Anthony Albanese a fait des îles du Pacifique une priorité de sa politique étrangère pour contrer la poussée de Pékin, en dépêchant le ministre des Affaires étrangères aux Fidji avec le message que l'Australie accorderait une nouvelle priorité au plus grand défi de sécurité de la région, le changement climatique, et en annonçant un nouveau programme de visa pour permettre aux citoyens des îles du Pacifique d'émigrer.

À Honiara la semaine dernière, Wang a condamné l'ingérence dans l'accord et a déclaré que la relation des Îles Salomon avec la Chine était un modèle pour les autres nations insulaires du Pacifique. (Reportage de Kirsty Needham à Sydney et de Yew Lun Tian à Pékin ; édition de Lincoln Feast).