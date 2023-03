La Chine a inculpé l'ancien président du conglomérat de puces Tsinghua Unigroup, Zhao Weiguo, pour des délits tels que la corruption et l'obtention illégale de bénéfices pour ses amis et sa famille, a déclaré lundi l'organisme de surveillance anti-griffes du pays dans un communiqué.

Selon la Commission centrale d'inspection de la discipline, M. Zhao aurait confié à des membres de sa famille et à des amis la gestion d'entreprises rentables et aurait acheté des marchandises à des unités gérées par ses associés à des prix supérieurs à ceux du marché.

L'ensemble de ces actes a causé de lourdes pertes pour les intérêts nationaux, a ajouté l'organisme de surveillance anti-graffitis.

Tsinghua Unigroup n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Reuters n'a pas pu joindre Zhao pour un commentaire.

Issue d'une branche de la prestigieuse université chinoise Tsinghua, Tsinghua Unigroup, soutenue par l'État, s'est imposée au cours de la décennie précédente comme un champion national potentiel pour l'industrie chinoise des puces électroniques, qui était à la traîne.

Mais sous la direction de Zhao, l'entreprise s'est endettée. Elle a dépensé des milliards pour des acquisitions liées aux puces, mais aussi pour des activités non liées et non rentables, allant de l'immobilier aux jeux d'argent en ligne, ce qui l'a finalement conduite à manquer à un certain nombre de paiements d'obligations à la fin de 2020 et à risquer la faillite.

L'année dernière, Tsinghua Unigroup a achevé un plan de restructuration qui l'a placé sous la propriété d'un véhicule contrôlé par Wise Road Capital, Jianguang Asset Management et un certain nombre de fonds affiliés à l'État. Zhao a été remplacé par Li Bin en juillet.

Le magazine financier Caixin a rapporté le même mois que Zhao avait été éloigné de son domicile de Pékin par les autorités et qu'il n'avait plus donné signe de vie depuis lors.