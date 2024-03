La Chine a publié lundi de nouvelles réglementations visant à contrôler la capacité de production porcine du pays après qu'une expansion agressive des exploitations au cours des deux dernières années a entraîné une offre excédentaire de porcs et des pertes croissantes.

L'élevage de porcs, comme d'autres secteurs chinois allant de la construction de maisons aux véhicules électriques, a privilégié ces dernières années la croissance et la part de marché au détriment des bénéfices, créant ainsi un excédent qui a fait baisser les prix des porcs et supplante désormais les importations.

La demande étant en baisse, le secteur a été contraint de réduire ses troupeaux de reproducteurs et de vendre des exploitations.

Dans un avis, le ministère chinois de l'agriculture a déclaré qu'il convenait de prévenir efficacement les fluctuations importantes de la capacité de production porcine du pays.

"La rétention normale et la plage de fluctuation des truies fertiles, la réduction de la capacité de production et d'autres mesures établies dans le plan réglementaire (précédent) ne sont plus adaptées pour garantir une production porcine stable dans la nouvelle situation", a déclaré le ministère.

La rétention normale des truies reproductrices sera ajustée de manière dynamique en fonction des changements de la consommation de porc et de l'efficacité de la production porcine.

La semaine dernière, la Chine a abaissé l'objectif national de rétention normale des truies reproductrices de 41 millions à 39 millions.

Selon l'avis, des mesures réglementaires seront déclenchées lorsque le nombre de truies reproductrices augmentera ou diminuera de manière excessive afin de garantir un approvisionnement stable en porcs.

L'avis précise que le nombre de porcs reproducteurs dans les principales fermes d'élevage nationales restera supérieur à 150 000 têtes et supérieur ou égal à 120 000 têtes.

La Chine, qui élève la moitié des porcs dans le monde, a également détaillé des mesures visant à stabiliser le nombre de grandes exploitations porcines à plus de 130 000.