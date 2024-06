L'organe législatif suprême de la Chine a adopté vendredi une loi révisée sur les mesures d'urgence, a rapporté l'agence de presse officielle Xinhua, dans le but d'améliorer la protection des vies et des biens.

Ces dernières années, des phénomènes météorologiques extrêmes ont mis à l'épreuve les mesures d'urgence de la Chine, confrontée à des inondations et à la sécheresse, tandis que des catastrophes telles que les tremblements de terre ont mis à l'épreuve les capacités des responsables locaux, en particulier dans les zones rurales et isolées.

La loi révisée, qui entrera en vigueur le 1er novembre, a été adoptée par le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN), a rapporté Xinhua.

Zhao Leji, le plus haut législateur chinois, a déclaré que la nouvelle loi contribuera à "améliorer la capacité à prévenir et à répondre aux situations d'urgence et à mieux protéger la vie et les biens des personnes", selon les propos cités par Xinhua à l'issue d'une session du comité permanent de l'APN.

La loi sur les mesures d'urgence, promulguée en 2007, vise à prévenir et à réduire les situations d'urgence, ainsi qu'à atténuer et à éliminer les risques sociaux graves.