La Chine a adopté vendredi une loi visant à mieux protéger les droits fonciers des agriculteurs et à soutenir le développement des collectifs villageois, dans le but de soutenir l'économie rurale en difficulté du pays et d'assurer la sécurité alimentaire, ont rapporté les médias d'État.

Bien que toutes les terres agricoles en Chine soient la propriété de l'État, les agriculteurs ont des droits de bail foncier de plusieurs décennies qui sont exercés en leur nom par des sociétés de gestion collective, qui ont été critiquées pour ne pas donner suffisamment de voix aux agriculteurs.

La nouvelle loi sur les organisations économiques collectives rurales, qui entrera en vigueur le 1er mai 2025, définit le rôle des collectifs ruraux et permettra aux agriculteurs de les contrôler.

Elle vise à sauvegarder les droits du collectif et de ses membres et encourage les mesures fiscales pour renforcer le développement de l'économie collective rurale, a rapporté Xinhua.

Actuellement, les villageois peuvent en théorie décider de demander la vente ou le développement de terres. Dans la pratique, cependant, ce sont généralement les fonctionnaires de l'État qui décident. Dans l'espoir d'obtenir des investissements ou d'autres avantages économiques, ils passent souvent outre les souhaits des agriculteurs.

Les agriculteurs ont fait valoir que le système actuel donne aux fonctionnaires de l'État trop de pouvoir pour prendre des terres moyennant une compensation faible ou inexistante. L'accaparement des terres a déjà été à l'origine de troubles sociaux dans le passé. (Reportage de Mei Mei Chu ; Rédaction d'Edwina Gibbs)