Le projet de loi sur la stabilité financière de la Chine a amélioré les dispositions relatives à la prévention et au contrôle des risques financiers, selon les révisions publiées lundi.

Les révisions du projet de loi ont fait l'objet d'un deuxième cycle d'examen par le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN), l'organe législatif suprême de la Chine, et sont ouvertes aux commentaires du public jusqu'au 27 juillet, selon un message publié sur le site de l'APN.

Le projet de loi vise à établir un mécanisme global inter-agences pour la détection et l'atténuation des risques au sein du système financier, alors que le pays est confronté à une crise immobilière prolongée et à des vulnérabilités dans les petites banques.

L'organe législatif suprême adopte généralement les projets de loi après trois cycles d'examen.

Les dernières révisions stipulent que les régulateurs financiers et les gouvernements locaux doivent assumer leurs responsabilités en matière de prévention, de désamorçage et de gestion des risques financiers, et doivent prévenir et enquêter sur les activités financières illégales.

La création d'une institution financière et l'engagement dans des activités financières doivent être approuvés par les départements financiers du gouvernement.

Le projet a également supprimé les dispositions relatives aux responsabilités du Comité de stabilité et de développement financier (FSDC), qui relève du Conseil d'État. Il a indiqué qu'un organe central de direction des activités financières, qu'il n'a pas identifié, serait responsable de la prise de décision, de la conception au plus haut niveau, de la supervision de la mise en œuvre des politiques de stabilité et de développement financiers.

Le FSDC a été dissous et ses fonctions transférées à la nouvelle Commission financière centrale (CFC) en mars 2023 dans le cadre d'une réorganisation plus large des institutions du gouvernement et du parti.

Le système financier chinois est confronté à de multiples défis alors que la reprise économique du pays s'essouffle dans un contexte de marché immobilier morose et de tensions financières croissantes sur des collectivités locales déjà lourdement endettées.

Le projet de loi tant attendu a fait l'objet d'un premier examen en décembre 2022 et prévoit la création d'un fonds de stabilité financière pour faire face aux risques systémiques majeurs.

Les dernières révisions suivent également "l'esprit" d'une réunion clé de la Conférence centrale sur le travail financier en octobre, qui a déclaré que la Chine renforcerait globalement la supervision financière et résoudrait les risques financiers, selon l'article de l'APN. (Reportage de Ziyi Tang et Ryan Woo ; rédaction de Lincoln Feast)