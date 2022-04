La Chine affirme ne pas contourner délibérément les sanctions contre la Russie

PÉKIN, 2 avril (Reuters) - La Chine ne contourne pas délibérément les sanctions contre la Russie, a déclaré samedi un diplomate chinois, après que l'Union européenne a appelé Pékin à ne pas permettre à la Russie de contourner les sanctions occidentales imposées après l'invasion russe de l'Ukraine.

Wang Lutong, directeur général des affaires européennes au ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré aux journalistes que la Chine contribuait à l'économie mondiale en menant un commerce normal avec la Russie.

"La Chine n'est pas une partie liée à la crise en Ukraine. Nous ne pensons pas que notre commerce normal avec un autre pays devrait être affecté", a-t-il déclaré. Les commentaires de Wang Lutong interviennent au lendemain du sommet sino-européen au cours duquel l'UE a commenté les sanctions et la Chine a assuré qu'elle rechercherait la paix en Ukraine, mais "à sa manière".

Pékin, qui a tissé des liens étroits avec Moscou, a refusé de condamner les actions de la Russie en Ukraine ou de les qualifier d'invasion et a critiqué à plusieurs reprises ce qu'elle appelle les sanctions occidentales illégales et unilatérales.

"Nous nous opposons aux sanctions, et les effets de ces sanctions risquent également de se répandre dans le reste du monde, entraînant des guerres des devises, des guerres commerciales et financières et risquant également de mettre en péril les chaînes d'approvisionnement, les chaînes industrielles, la mondialisation et même l'ordre économique", a déclaré Wang Lutong.

Wang Lutong a également indiqué qu'aucun progrès n'avait été réalisé au cours du sommet concernant un accord d'investissement suspendu entre Pékin et Bruxelles.

L'UE et la Chine ont conclu un accord d'investissement fin 2020, mais celui-ci a été mis en suspens après que Bruxelles a sanctionné des responsables chinois pour des violations présumées des droits de l'Homme dans la région du Xinjiang, ce qui a incité Pékin à mettre sur liste noire des personnes et des entités de l'UE.

"La balle est dans le camp de Bruxelles", a déclaré Wang Lutong.

"Je pense que les Européens doivent d'abord lever les sanctions, et ensuite nous pourrons explorer la possibilité de lever d'autres mesures de rétorsion, ce qui est réciproque", a-t-il ajouté.

Bien que les relations entre la Chine et l'UE aient été tendues, Wang Lutong a également évoqué les points communs entre les deux partenaires commerciaux, affirmant que les deux parties allaient approfondir leur coopération dans la lutte contre le changement climatique.

Il a également déclaré que les questions telles que l'Ukraine et l'Iran représentaient des points de coopération et non des points de friction.

Wang Lutong a qualifié les discussions de vendredi de "très franches, ouvertes et approfondies", faisant écho à une caractérisation similaire de la part des responsables européens.

Les présidents de la Commission européenne et du Conseil européen, Ursula von der Leyen et Charles Michel, se sont entretenus avec le Premier ministre chinois Li Keqiang pendant environ deux heures, puis avec le président Xi Jinping pendant une heure, a indiqué Wang Lutong. (Reportage Yew Lun Tian, rédigé par Tony Munroe; version française Camille Raynaud)