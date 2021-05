La Chine affirme qu'un navire de guerre américain a pénétré illégalement dans ses eaux territoriales

PÉKIN, 20 mai (Reuters) - La Chine a déclaré jeudi qu'un navire de guerre américain avait pénétré illégalement dans ses eaux territoriales en mer de Chine méridionale, la dernière salve en date dans le différend entre les deux pays concernant les revendications territoriales de Pékin dans cette voie navigable très fréquentée.

Dans un communiqué, le commandement d'une division de l'Armée populaire de libération chinoise a déclaré que l'USS Curtis Wilbur était entré sans autorisation dans les eaux proches des îles Paracels, ajoutant que ses navires et ses avions avaient suivi le navire américain.

Il a ajouté que la Chine s'opposait à l'action des États-Unis, qui violait sa souveraineté et portait atteinte à la paix et à la stabilité régionales. (Rédaction de Pékin et Se Young Lee; version française Camille Raynaud)