La Chine aide les îles du Pacifique en matière de maintien de l'ordre et non de défense - ambassadeur

Le 17 janvier 2024 à 07:32

La Chine a pour stratégie d'aider les nations insulaires du Pacifique en matière de maintien de l'ordre, et non de défense, et sa présence croissante dans la région ne devrait pas alarmer l'Australie, a déclaré mercredi l'ambassadeur de Chine en Australie.

L'ambassadeur Xiao Qian a également déclaré aux journalistes que la décision prise cette semaine par Nauru d'établir des relations diplomatiques avec la Chine au détriment de Taïwan était "son propre choix" et n'aurait pas d'incidence sur les liens entre l'Australie et Nauru, une minuscule nation de 12 500 habitants qui utilise la monnaie australienne. Les îles Salomon et Kiribati, voisines du Pacifique, ont transféré leur reconnaissance diplomatique de Taïwan à Pékin en 2019. Les îles Salomon ont ensuite conclu des pactes de sécurité et de maintien de l'ordre avec la Chine, ce qui a suscité l'inquiétude de Canberra et de Washington. L'Australie, préoccupée par l'emplacement stratégique des îles du Pacifique, qui ont été un champ de bataille pendant la Seconde Guerre mondiale, a déclaré que la sécurité devrait être assurée par les pays de la région qui partagent des valeurs démocratiques, et non par la Chine. M. Xiao a déclaré aux journalistes que les pays des îles du Pacifique souhaitaient entretenir des liens politiques avec la Chine, vendre des produits sur le marché chinois et recevoir des investissements et de l'aide de la Chine en matière d'infrastructures, de télécommunications et de maintien de l'ordre social. La sécurité "fait partie de la relation entre la Chine et les pays insulaires du Pacifique, pour les aider à atteindre la stabilité sociale", a-t-il déclaré. "Il ne s'agit pas d'une stratégie de sécurité militaire, mais d'une stratégie d'aide au maintien de l'ordre dans leur pays pour assurer la stabilité sociale et l'ordre fondamental", a déclaré M. Xiao, ajoutant qu'il n'était "pas nécessaire que l'Australie soit soi-disant inquiète". Les liens entre l'Australie et la Chine se sont stabilisés après la visite du Premier ministre Anthony Albanese à Pékin en novembre, la première en sept ans d'un dirigeant australien, et la Chine souhaite améliorer encore les relations, a déclaré M. Xiao. La défense est un domaine sur lequel "nous devons travailler davantage", a-t-il dit, précisant également que la Chine avait déposé une protestation diplomatique auprès de l'Australie au sujet de ses félicitations à Taiwan, que la Chine revendique comme sienne, à l'occasion de l'élection d'un nouveau président. Mercredi, M. Albanese a déclaré que l'Australie respectait les processus démocratiques de Taïwan lors de l'élection et qu'elle respectait également la décision de Nauru de modifier ses relations diplomatiques. Il a refusé de dire si l'Australie chercherait à conclure un nouvel accord de sécurité avec Nauru, mais a déclaré que les accords de sécurité récemment conclus par son gouvernement avec les nations du Pacifique que sont la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Tuvalu étaient "très importants". Les relations entre l'Australie et son principal partenaire commercial, la Chine, se sont améliorées l'année dernière après que la Chine a levé certains blocages commerciaux imposés en 2020 à une série d'exportations australiennes.