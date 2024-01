Les actions chinoises ont entraîné une reprise des actions asiatiques en début de semaine, après que les régulateurs ont pris de nouvelles mesures au cours du week-end pour soutenir le marché.

Le pétrole a grimpé après une recrudescence de la violence au Moyen-Orient, alors qu'une attaque de missiles par le groupe Houthi du Yémen a provoqué l'incendie d'un pétrolier en mer Rouge, tandis que trois soldats américains ont été tués à la suite d'une attaque de drone en Jordanie.

Le dollar et les rendements des bons du Trésor américain ont oscillé au milieu de leurs récentes fourchettes, avant la réunion très attendue de la Réserve fédérale qui aura lieu plus tard dans la semaine.

Le Hang Seng de Hong Kong a bondi de 1,4 %, et un sous-indice des actions immobilières du continent a bondi de 3,6 % après que l'autorité chinoise de régulation des valeurs mobilières a déclaré dimanche qu'elle suspendrait totalement les prêts d'actions restreints.

Les actions régionales avaient déjà commencé la journée sur une base solide, mais ont étendu leurs gains après l'ouverture de Hong Kong, avec le Nikkei japonais gagnant 0,8% et le Kospi sud-coréen progressant de 1,2%, tandis que l'indice boursier australien a augmenté de 0,4%.

Les valeurs sûres de la Chine continentale, cependant, ont peu changé après avoir été en dents de scie dans les premiers échanges.

Les contrats à terme sur les actions américaines ont baissé de 0,1 % après que le S&P 500 a perdu 0,07 % vendredi, mettant fin à une série de cinq jours de records historiques en clôture, bien qu'il ait marqué un nouveau record intrajournalier au cours de cette session.

La toile de fond était la poursuite de la

modération

de l'inflation à la consommation dans les données de vendredi, ce qui a renforcé l'idée d'une réduction des taux d'intérêt de la Fed dans les mois à venir, mais a également suggéré que les décideurs politiques n'étaient pas pressés de se précipiter.

Les marchés s'attendent à ce que la Fed maintienne sa politique

stable

Mercredi, les marchés s'attendent à ce que la Fed maintienne sa politique, mais ils seront à la recherche d'indices sur la date de la première baisse des taux. La plupart des économistes prévoient le mois de juin, mais les traders évaluent le risque d'une décision en mars comme s'il s'agissait d'un jeu de pile ou face, selon l'outil FedWatch de CME Group.

L'indice du dollar américain, qui compare la devise américaine à six autres devises, s'est contenté de rester au milieu de sa fourchette des deux dernières semaines, à 103,52, sans grand changement par rapport à vendredi.

Les rendements des bons du Trésor à long terme ont baissé d'environ 3 points de base pour atteindre 4,1316 %, ce qui les place près du centre de leur fourchette depuis le 18 janvier.

Les données américaines de la semaine dernière ont continué la "série remarquable" d'indicateurs économiques pas trop chauds et pas trop froids, indiquant un atterrissage en douceur et un début d'assouplissement de la politique en mai, ont écrit les stratèges de la Commonwealth Bank of Australia dans une note à la clientèle.

Les chances d'un mouvement en mars devraient continuer à être évaluées cette semaine, conduisant l'indice du dollar à tester 104 et les rendements obligataires à augmenter "modestement", ont-ils dit.

Le dollar a peu varié à 148,06 yens lundi, tandis que l'euro est resté stable à 1,08465 $ et la livre sterling à 1,27055 $.

Sur les marchés de l'énergie, les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 83 cents pour atteindre 84,38 dollars le baril et le pétrole West Texas Intermediate CLc1 a augmenté de 78 cents pour atteindre 78,79 dollars le baril.

L'or a augmenté de 0,23% à 2 023,39 dollars.

La crypto-monnaie bitcoin a progressé à 42 165 dollars.