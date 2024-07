L'autorité chinoise de régulation des marchés financiers a annoncé mercredi de nouvelles restrictions sur les ventes à découvert et s'est engagée à surveiller de plus près les programmes de négociation informatisés, dans le cadre de son dernier effort pour soutenir un marché boursier en perte de vitesse.

Les ventes à découvert, qui impliquent la vente d'actions empruntées, sont souvent accusées en Chine par les régulateurs et les investisseurs d'exacerber les baisses du marché.

La Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC) a déclaré que le re-prêt de titres - dans le cadre duquel les courtiers empruntent des actions pour que leurs clients les vendent à découvert - serait suspendu. En outre, les exigences en matière de marge seront relevées pour les vendeurs à découvert.

La CSRC a également exhorté les bourses à publier des règles détaillées pour réglementer le commerce de programmes, en particulier le commerce à haute fréquence.

Ces nouvelles mesures interviennent après sept semaines consécutives de baisse de l'indice chinois CSI300, sur fond d'inquiétudes quant à la santé de l'économie du pays.

La Chine a pris une série de mesures pour décourager les ventes à découvert depuis le mois d'août dernier, et les dernières mesures sont "en réponse aux préoccupations des investisseurs et visent à stabiliser le marché", a déclaré la CSRC dans un communiqué.

Les dernières mesures sont "opportunes et contribueront à stimuler le sentiment du marché", a déclaré Yang Delong, économiste en chef chez First Seafront Fund Management Co.

Les nouveaux prêts de titres seront suspendus à partir de jeudi, tandis que les contrats existants devront expirer d'ici la fin du mois de septembre, a déclaré l'autorité de régulation.

Par ailleurs, les bourses de valeurs augmenteront le ratio minimum de marge requise de 80 % à 100 % pour les ventes à découvert, a déclaré la CSRC, ajoutant que la barre serait plus haute pour les fonds spéculatifs.

Le régulateur, qui a lancé une campagne de répression contre les fonds quantiques pilotés par ordinateur au début de l'année, a déclaré qu'il restreindrait davantage le trading à haute fréquence afin de garantir un marché équitable.

Les comptes de trading à haute fréquence ont chuté de plus d'un cinquième depuis le début de l'année, pour atteindre environ 1 600 comptes à la fin du mois de juin, selon l'organisme de surveillance. (Reportage de la salle de presse de Pékin et de la salle de presse de Shanghai ; rédaction d'Andrew Heavens et de Mark Potter)