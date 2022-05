La Chine annonce des politiques de relance détaillées pour soutenir l'économie touchée par le virus

Le plan de relance, qui a été signalé par le Conseil d'État chinois lors d'une réunion de routine la semaine dernière, souligne le changement de cap de Pékin vers la croissance, après que les mesures de contrôle COVID-19 aient frappé l'économie et menacé l'objectif de croissance de Pékin de 5,5 % pour l'année.

Pour relancer l'investissement et la consommation, le gouvernement a ordonné aux localités de ne pas étendre les restrictions sur les achats de voitures et a déclaré que celles qui ont déjà mis en place des restrictions devraient augmenter progressivement leurs quotas sur la possession de voitures.

Le ministère des finances a également déclaré mardi qu'il réduirait de moitié la taxe d'achat pour les voitures à petit moteur. [B9N2X102M]

La Chine va promouvoir un développement sain des entreprises de plateforme, qui devraient jouer un rôle dans la stabilisation des emplois, a déclaré le Conseil d'État.

Les entreprises de plateforme sont également encouragées à faire des percées dans des domaines tels que l'informatique en nuage, l'intelligence artificielle et les technologies blockchain, a déclaré le Conseil des affaires d'État, le dernier signe en date que la Chine assouplit la répression dans ce secteur.

La Chine va également développer les investissements privés, accélérer la construction d'infrastructures et stimuler les achats de voitures et d'appareils ménagers pour stabiliser les investissements, selon les mesures.

En termes de politiques monétaires et financières, la Chine stimulera l'efficacité du financement via les marchés des capitaux, en aidant les entreprises nationales à s'inscrire à la cote à Hong Kong, et encouragera les inscriptions à l'étranger par des sociétés de plateforme qualifiées.

Le Conseil d'État s'est également engagé à réduire davantage les coûts d'emprunt réels et à renforcer le soutien financier aux infrastructures et aux grands projets.

Pour renforcer le soutien fiscal à l'économie, la Chine accélérera l'émission d'obligations spéciales par les gouvernements locaux et le soutien en espèces aux entreprises qui embauchent des diplômés universitaires.

Les autorités accorderont également des remises de crédits d'impôt à davantage de secteurs et permettront aux entreprises des industries durement touchées par les restrictions COVID-19 de reporter les paiements de sécurité sociale, a déclaré le Conseil d'État.

D'autres mesures comprennent des politiques visant à assurer la sécurité énergétique et alimentaire, et à stabiliser les chaînes d'approvisionnement.