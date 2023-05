La Chine a approuvé la sécurité d'un soja génétiquement modifié. Il s'agit de la première approbation de cette technologie pour une culture, alors que le pays se tourne de plus en plus vers la science pour stimuler la production alimentaire.

Le soja, mis au point par la société privée Shandong Shunfeng Biotechnology Co. Ltd, possède deux gènes modifiés qui augmentent considérablement le niveau d'acide oléique, une graisse saine, dans la plante.

Le certificat de sécurité a été approuvé pour cinq ans à compter du 21 avril, selon un document publié la semaine dernière par le ministère de l'agriculture et des affaires rurales.

Contrairement à la modification génétique, qui consiste à introduire des gènes étrangers dans une plante, l'édition de gènes modifie les gènes existants.

Cette technologie est considérée comme moins risquée que les OGM et fait l'objet d'une réglementation plus légère dans certains pays, dont la Chine, qui a publié l'an dernier des règles sur l'édition génétique.

"L'approbation du certificat de sécurité est un coup de fouet pour l'équipe de Shunfeng", a déclaré l'entreprise dans un communiqué transmis à Reuters jeudi.

Shunfeng affirme être la première entreprise chinoise à chercher à commercialiser des cultures génétiquement modifiées.

Elle mène actuellement des recherches sur une vingtaine d'autres cultures génétiquement modifiées, dont le riz, le blé et le maïs à haut rendement, le riz et le soja résistants aux herbicides et la laitue riche en vitamine C, a déclaré un représentant de l'entreprise.

L'entreprise américaine Calyxt a également mis au point un soja à haute teneur en acide oléique, produisant une huile saine qui a été le premier aliment génétiquement modifié à être approuvé aux États-Unis en 2019.

Plusieurs étapes supplémentaires sont nécessaires avant que les agriculteurs chinois puissent planter le nouveau soja, notamment l'approbation des variétés de semences dotées des gènes modifiés.

L'autorisation intervient alors que les tensions commerciales, les conditions météorologiques irrégulières et la guerre en Ukraine, grand exportateur de céréales, ont accru les inquiétudes de Pékin quant à l'alimentation des 1,4 milliard d'habitants du pays.

La classe moyenne en pleine expansion est également confrontée à une recrudescence des maladies liées à l'alimentation.

La Chine encourage également les cultures d'OGM, en commençant cette année des essais à grande échelle de maïs génétiquement modifié.

La mise sur le marché des cultures génétiquement modifiées devrait toutefois être plus rapide, étant donné le nombre réduit d'étapes du processus réglementaire.

Outre les États-Unis, le Japon a également approuvé des aliments génétiquement modifiés, notamment des tomates plus saines et des poissons à croissance plus rapide.