La Chine arrête plus de 1 100 suspects dans le cadre de la répression du blanchiment d'argent lié aux crypto-monnaies.

Ces arrestations interviennent alors que les autorités chinoises intensifient leur répression du commerce des crypto-monnaies. Le mois dernier, trois organismes industriels ont interdit les services financiers et de paiement liés aux crypto-monnaies, et le Conseil d'État, le cabinet chinois, a promis de réprimer l'extraction et le commerce de bitcoins.

Le ministère de la sécurité publique a déclaré que mercredi après-midi, la police avait démantelé plus de 170 groupes criminels impliqués dans l'utilisation de crypto-monnaies pour blanchir de l'argent.

Les blanchisseurs d'argent faisaient payer à leurs clients criminels une commission de 1,5% à 5% pour convertir les produits illégaux en monnaies virtuelles via des échanges de crypto-monnaies, a indiqué le ministère via son compte officiel Wechat.

L'Association chinoise de paiement et de compensation a déclaré mercredi que le nombre de crimes impliquant l'utilisation de monnaies virtuelles était en hausse.

Parce que les crypto-monnaies sont anonymes, pratiques et mondiales par nature, "elles sont devenues de plus en plus un canal important pour le blanchiment d'argent transfrontalier", a déclaré l'association dans un communiqué.

Les crypto-monnaies sont déjà devenues un moyen de paiement populaire dans les activités de jeux d'argent illégales. Près de 13 % des sites de jeu soutiennent l'utilisation des monnaies virtuelles, et la technologie blockchain a rendu plus difficile le suivi de l'argent par les autorités, selon l'association.