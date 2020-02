Bourse de Paris : La Chine au fond du trou (d'air)

L'image est signée Bloomberg : la mise en quarantaine de la province d'Hubei gèle l'équivalent de l'économie suédoise pour la troisième semaine consécutive. Le coronavirus a provoqué la mort de 908 personnes en Chine, pour 40 171 contaminations. S'ils constituent réellement un bon marqueur du risque, les marchés financiers considèrent que l'épidémie est sous contrôle puisqu'ils ont repris leur ascension la semaine dernière. On est loin de l'ambiance de fin du monde qui régnait voilà quinze jours, même si le directeur général de l'OMS a fait une curieuse annonce en s'inquiétant publiquement de cas de propagation "par des personnes sans antécédents de voyage en Chine".

Mais l'investisseur change vite d'avis. Sauf bien sûr s'il est enfermé dans un navire de croisière au Japon. Ou s'il est monté skier aux Contamines-Montjoie en Haute-Savoie. Dans ce cas, la menace devient plus concrète. Pour autant, la grande majorité des financiers analyse la situation actuelle ainsi : la réaccélération économique qui aura lieu après que le coronavirus aura été jugulé devrait faire oublier le trou d'air industriel et commercial dans lequel la Chine est déjà tombée. Pour cela, il faut que la pente de contamination s'atténue, puis plafonne, puis s'inverse. En attendant, Pékin va débloquer la semaine prochaine, via sa banque centrale, l'équivalent de 43 Mds$ pour aider les entreprises touchées par l'épidémie.

Ce matin, c'est assez mou : l'actualité est peu fournie et les indicateurs avancés évoluent en baisse modérée en Europe. Les indices asiatiques perdent du terrain.

Les temps forts économiques du jour

Peu d'indicateurs occidentaux majeurs aujourd'hui. En Chine, l'inflation mensuelle a dépassé les attentes (5,4% vs. 4,3% attendu) à cause de prix alimentaires tirés vers le haut par le coronavirus.

L'euro reste juste sous 1,10 USD. L'once d'or est en léger repli à 1571 USD. Le pétrole, toujours sous pression la semaine dernière, reprend 1% ce matin, à 50,26 USD le WTI et 54,38 USD le Brent. Le rendement de l'obligation d'Etat américaine à 10 ans atteint 1,587% Le Bitcoin consolide ses gains, mais se maintient au-dessus de 10 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

Adthink : Genesta passe d'achat fort à neutre avec un objectif de cours réduit de 1,10 à 0,83 EUR.

Air liquide : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 132 EUR.

Asos : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 3000 à 4200 GBp.

Ipsen : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 110 à 95 EUR.

Julius Bär : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 60 CHF.

L'Oréal : Evercore reste à surpondérer et revalorise de 275 à 315 EUR.

Norsk Hydro : J.P. Morgan passe de surpondérer à souspondérer en visant 25 NOK. Goldman Sachs passe de vendre à neutre en visant 29 NOK.

Ontex : Kempen passe de neutre à vendre en visant 14 EUR.

Outokumpu : AlphaValue passe de vendre à accumuler, avec un objectif de cours relevé de 2,94 à 4,47 EUR.

Sodexo : Citi revalorise de 100 à 125 EUR.

Smurfit Kappa : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 36,20 à 37,80 EUR.

SQLI : Genesta reste à l'achat fort avec un objectif de cours ajusté de 31,30 à 31,95 EUR.

Ubisoft : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 76 à 85 EUR. Barclays relève son objectif de 60 à 69,50 EUR.

Whitbread : Goldman Sachs passe de neutre à vendre en visant 4200 GBp.

Worldline : MainFirst passe de conserver à acheter en visant 85 EUR.

L’actualité des sociétés

Comme la rumeur le laissait entendre la semaine dernière, AXA a signé un accord de cession de ses activités en Pologne, République tchèque et Slovaquie à Uniqa, pour 1 Md€. Il se dit qu'ArcelorMittal espère aboutir à un accord d'ici la fin du mois avec les autorités italiennes sur l'aciérie d'Ilva, alors qu'une décision de justice est attendue le 6 mars dans ce dossier politico-économique à plusieurs inconnues. Renault a suspendu la production de son usine coréenne de Busan pendant quatre jours à cause des problèmes d'approvisionnement de pièces dus au coronavirus. Airbus devrait racheter les parts résiduelles de Bombardier dans le programme A220 (ex-CRJ). Rubis lance une augmentation de capital pour ses salariés. Exor négocie la vente de sa filiale de réassurance PartnerRe à Covéa, ce qui ne devrait pas améliorer les relations entre l'assureur français et son compatriote, le réassureur Scor. Les convertibles Sensorion ont été exercées en totalité par Invus. L'AMF pourrait infliger 20 M€ d'amende à Elliott pour avoir masqué sciemment des intentions dans le dossier XPO Logistics (quand l'américain a racheté Norbert Dentressangle). Amoeba signale un article positif pour ces travaux dans le journal scientifique Pathogens. Adthink, Aurea, Delfingen ont publié leurs comptes.

Les salons internationaux comme Barcelone pour la technologi et Singapour pour l'aéronautique menacés de fiasco par le virus. Le vice-président américain, Michael Pence, s'est désolidarisé de la position du ministre de la justice, William Barr, qui avait suggéré de faire rentrer les États-Unis au capital d'Ericsson et de Nokia pour contrer Huawei. Foxconn maintient la fermeture de ses usines ce lundi, a appris Nikkei. Mattel ferme deux usines en Asie et prévoit de stopper la production dans une troisième au Canada pour réduire ses coûts. Les vendeurs à découvert ont accumulé 8,4 Mds$ de pertes en cinq semaines sur Tesla. Facebook se préparer à ferrailler avec le trésor américain sur son ingénierie fiscale avec l'Irlande, une affaire à 9 Mds$. Mauvaise séance pour Take-Two vendredi, avec une chute de 12% après des résultats décevants. Daimler pourrait supprimer 15 000 emplois additionnels, selon le Handelsblatt. Roche échoue en phase II/III dans la maladie d'Alzheimer. NMC Health approché par KKR et GKI pour un rachat. Atlas Copco va racheter ISRA Vision à 50 EUR l'action.

Ça publie. Allergan, Michelin, Groupe ADP, Loews, Carl Zeiss Meditec, Moncler…