Que la Chine soit devenue "ininvestissable" ou non, le fait d'éviter la deuxième économie mondiale suggère que les risques économiques et politiques sont tout simplement devenus trop difficiles à évaluer.

Le voyage de la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, en Chine le mois dernier avait promis une certaine détente économique et commerciale entre les deux superpuissances aujourd'hui à couteaux tirés. Mais cette promesse a été rapidement démentie par son commentaire selon lequel de plus en plus d'entreprises américaines considèrent la Chine comme "ininvestissable" en raison de l'espionnage, des amendes, des perquisitions et d'autres risques. Si les investissements matériels, l'exposition à la chaîne d'approvisionnement et les cotations en bourse sont sous les feux de la rampe depuis la pandémie, les flux de portefeuille se sont également montrés réticents face à ces perspectives.

La crainte d'un effondrement systémique de l'immobilier, d'une reprise économique décevante après la pandémie et d'une aide gouvernementale au coup par coup sont autant de signaux d'alarme concernant les rendements et les performances à court terme, et la chute du yuan s'est accélérée.

Mais la rancœur géopolitique et les restrictions bilatérales des investissements dans les secteurs sensibles de la technologie et de la sécurité ont également pour effet de remettre en question de nombreuses valeurs à long terme ou des opérations à contre-courant.

L'enquête menée cette semaine par Bank of America auprès des gestionnaires de fonds dans le monde a montré dans quelle mesure toutes ces craintes se traduisent dans le positionnement des investissements.

Les allocations nettes aux actions des marchés émergents dominés par la Chine se sont "effondrées" de 25 points de pourcentage au cours du mois dernier pour atteindre leur niveau le plus bas de l'année - la plus forte baisse mensuelle de l'exposition en près de sept ans.

Un tiers des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête ont cité l'immobilier chinois comme le plus grand "risque d'événement de crédit", dépassant les craintes concernant l'immobilier commercial aux États-Unis et dans l'Union européenne.

Et aucun des 222 fonds interrogés ne s'attend à ce que la croissance économique de la Chine soit plus élevée l'année prochaine que cette année, ce qui reflète une récente enquête de Reuters auprès de banques et d'investisseurs nationaux et étrangers.

Plus important encore, les perspectives moroses des marchés émergents dirigés par la Chine sont indépendantes de l'amélioration de la croissance mondiale dans son ensemble, avec une augmentation de l'exposition aux actions américaines ce mois-ci, la plus importante de l'histoire de l'enquête et la première position nette de surpondération depuis août 2022.

Le transfert net des marchés émergents vers Wall Street a également été le plus important depuis la création de l'enquête il y a plus de 20 ans.

Dans ce genre d'enquête, il y a beaucoup de choses qui pourraient laisser penser à un "pic de morosité". Les biais d'investissement de cette ampleur sont souvent de bons indicateurs à contre-courant.

En effet, la vente à découvert d'actions chinoises a été considérée comme le deuxième "marché le plus encombré", derrière l'exposition longue aux actions des grandes sociétés technologiques.

"LE RISQUE EST MAUVAIS

Mais le problème va bien au-delà de simples flux et reflux cycliques et intègre des aspects de l'épais brouillard politique et de la réorientation des investissements qui se sont produits après l'effondrement des marchés émergents à la fin des années 1990.

À l'époque, l'augmentation des risques politiques et monétaires en Asie et sur d'autres marchés en développement a fait disparaître toute visibilité. L'argent américain s'est réfugié sur un marché émergent domestique, la Silicon Valley, et a en partie alimenté la bulle Internet qui a éclaté en 2000.

À l'époque, la Chine n'était qu'un petit acteur dans le monde de l'investissement. Aujourd'hui, elle représente un défi pour l'économie américaine, contrairement à toutes les économies émergentes présentes il y a 25 ans.

Mais la mesure dans laquelle les récents risques géopolitiques sismiques ont modifié le calcul des risques de base est un parallèle.

Les gestionnaires d'actifs et les financiers du monde entier ont exprimé leur malaise assez ouvertement.

Le patron de JPMorgan, Jamie Dimon, a déclaré cette semaine qu'il était "très prudent" à l'issue d'un voyage qu'il a effectué en Chine cette année pour la première fois en quatre ans, ajoutant que le rapport risque/récompense des activités de JPMorgan dans ce pays s'était détérioré. "Le risque est mauvais", a-t-il déclaré.

Jay Clayton, ancien président de l'autorité américaine de régulation des marchés financiers, a déclaré mardi aux législateurs que les grandes entreprises publiques américaines devraient commencer à divulguer leur exposition à la Chine dans le cadre d'un programme pilote visant à permettre aux investisseurs et aux décideurs politiques d'identifier les risques potentiels.

"S'il est démontré aux investisseurs que le niveau de risque a augmenté, ils se retireront", a-t-il déclaré.

La semaine dernière, le fonds souverain norvégien de 1 400 milliards de dollars, l'un des plus gros investisseurs au monde, a annoncé qu'il fermait son seul bureau en Chine, même s'il a déclaré qu'il continuerait à investir dans le pays.

Au début du mois, CPP Investments, le plus grand fonds de pension du Canada, est devenu le dernier investisseur canadien à réduire ses activités à Hong Kong et à se retirer des transactions en Chine. Le Régime de retraite des enseignants de l'Ontario a fermé son équipe d'investissement en actions chinoises en avril et la Caisse de dépôt et placement du Québec aurait fermé son bureau de Shanghai cette année.

Il est certain que la bataille pour gagner le cœur et l'esprit des investisseurs occidentaux n'est pas à sens unique.

L'autorité chinoise de régulation des marchés financiers a déclaré la semaine dernière qu'elle avait organisé des réunions avec des investisseurs nationaux et étrangers, dont Temasek, Bridgewater et Blackrock, afin d'apaiser les relations et de renforcer la confiance.

Jenny Johnson, directrice générale de Franklin Templeton, a déclaré cette semaine que la morosité était exagérée. "Vous n'arriverez probablement pas au bon moment... mais quand ce sera le cas, la situation se redressera comme un élastique".

Willem Sels, directeur des investissements chez HSBC Private Banking and Wealth, reste neutre sur le marché chinois, même s'il a déclaré qu'il y avait des choix intéressants dans le secteur de l'internet, du tourisme, des services domestiques, des jeux et des véhicules électriques pour le cas où une reprise des bénéfices se ferait sentir.

"Il préfère pour l'instant les actions américaines, le dollar et les fonds spéculatifs pour les 3 à 6 prochains mois et privilégie les thèmes à plus long terme comme l'Inde et l'Indonésie.

Mais avec les élections présidentielles américaines prévues l'année prochaine, l'appétit de Washington pour résoudre les tensions politiques pourrait être faible.

Selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé le mois dernier, une majorité bipartisane d'Américains est favorable à l'augmentation des droits de douane sur les produits chinois et estime que les États-Unis doivent intensifier leurs préparatifs en vue de faire face aux menaces militaires émanant de ce pays.

Même si l'économie se redresse, les catalyseurs politiques d'un retour vers la Chine pourraient être lents à venir.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.