La Chine augmente sa production de charbon et assouplit l'interdiction de l'Australie pour renforcer sa sécurité énergétique.

La levée de l'interdiction officieuse des importations de charbon australien, qui avaient été stoppées en 2020 dans un accès de dépit chinois suite à des questions sur les origines de COVID, est le signe le plus clair à ce jour du renouvellement des liens entre eux. Cette reprise est également un rappel de leur interdépendance économique, les matières premières australiennes jouant un rôle crucial pour alimenter l'économie orientée vers l'exportation de la Chine, premier consommateur et producteur mondial de charbon.

La décision a été prise après que les dirigeants chinois et australiens se sont rencontrés pour la première fois en six ans lors du sommet du G-20 en novembre, notamment après un changement du parti au pouvoir en Australie suite aux élections de mai. La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a suivi cette rencontre par une visite avec son homologue à Pékin le mois dernier.

L'approche à deux volets de Pékin en matière de sécurité du charbon intervient alors que les prix des combustibles de production d'électricité et du charbon à coke ont bondi après que les sanctions occidentales ont perturbé l'approvisionnement de la Russie après son invasion de l'Ukraine.

Les services publics et les aciéries chinoises auront désormais accès à du charbon australien de meilleure qualité, tandis que l'Australie, qui était le deuxième fournisseur de charbon de la Chine, pourrait récupérer une partie de sa part de marché perdue au profit de fournisseurs comme la Russie et la Mongolie.

"Cette évolution pourrait être due au dégel des relations entre la Chine et l'Australie compte tenu du nouveau gouvernement de Canberra", a déclaré Pat Markey, directeur général de la société de conseil Sierra Vista Resources.

"De nombreux mineurs seraient ravis de pouvoir renouveler leurs relations commerciales en Chine, tant pour le charbon métallurgique que pour le charbon thermique."

Cette semaine, le planificateur d'État chinois a autorisé trois entreprises de services publics soutenues par le gouvernement central et son principal aciériste à reprendre les importations de charbon en provenance d'Australie.

Parmi eux, China Energy Investment Corp a passé une commande d'importation de charbon australien qui pourrait être chargée plus tard ce mois-ci.

Les participants au marché s'attendent à ce que d'autres entreprises obtiennent l'autorisation d'acheter du charbon australien dans les mois à venir.

La hausse des prix dans le contexte des sanctions russes et un bond attendu de la demande chinoise de charbon - jusqu'à 2 % de plus en 2023 que l'année dernière, selon les analystes de Wood Mackenzie - après la fin de ses restrictions COVID a ravivé les préoccupations en matière de sécurité énergétique.

L'assouplissement de ces restrictions est venu s'ajouter aux préoccupations en matière d'approvisionnement, suite à un pic de cas de COVID qui ont affecté la production chinoise.

Les mineurs malades du COVID cet hiver dans les principaux centres charbonniers de Shanxi et de Mongolie intérieure ont réduit la production, selon les traders.

Pékin veut éviter une répétition des pannes nationales dues à la pénurie de charbon à la fin de 2021. La Chine, premier producteur et consommateur de charbon au monde, compte sur le charbon pour produire près de 60 % de son électricité.

Le pays devrait produire un record de 4,45 milliards de tonnes de charbon en 2022, a déclaré l'Administration nationale de l'énergie lors d'une réunion le 30 décembre, selon la télévision d'État.

MEILLEURE QUALITÉ

La Chine a acheté plus de 30 millions de tonnes de charbon à coke et près de 50 millions de tonnes de charbon thermique en Australie avant que les achats ne cessent.

Sans les approvisionnements australiens, les acheteurs chinois se sont tournés vers l'Indonésie pour le charbon thermique, et vers la Mongolie et la Russie pour le charbon à coke, mais ont eu du mal à obtenir le charbon de haute qualité pour la production d'électricité et d'acier que l'Australie avait l'habitude de fournir.

"La reprise des échanges est sans aucun doute une bonne nouvelle pour la Chine pour résoudre le problème de la pénurie de charbon de haute qualité", ont déclaré les analystes de COFCO Futures dans une note.

Le charbon thermique australien avec un contenu énergétique de 5 500 kilocalories était proposé à 140,90 $ la tonne sur une base franco à bord, soit une hausse d'environ 5 $ par rapport au début de la semaine, soutenue par l'intérêt d'achat de la Chine, selon les traders.