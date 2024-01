Les exportations chinoises de produits pétroliers devraient rebondir en janvier, les raffineurs, forts de nouveaux quotas, augmentant les expéditions de diesel et les ventes de carburéacteur en prévision des voyages du Nouvel An lunaire, selon les estimations des négociants et des analystes.

La reprise des exportations de carburant de la Chine, qui a dépassé les États-Unis pour devenir le premier raffineur mondial en termes de capacité l'année dernière, contribuera à maintenir les marchés mondiaux du diesel bien approvisionnés et à plafonner les prix.

Selon des cabinets de conseil et des sources commerciales, les exportations de carburant raffiné en janvier devraient augmenter d'au moins 10 % par rapport à décembre, pour atteindre entre 3,5 et 3,6 millions de tonnes métriques, le diesel faisant plus que doubler et les ventes de carburéacteur augmentant en raison de la demande des vols internationaux.

Selon les calculs de Reuters, les ventes de diesel ont plus que doublé et celles de carburéacteur ont augmenté en raison de la demande des vols internationaux. Ce chiffre serait supérieur aux 3,1 millions de tonnes estimées en décembre.

Cette augmentation fait suite à l'annonce par Pékin d'un premier lot de 19 millions de tonnes de quotas d'exportation pour 2024, stable par rapport à l'année dernière.

Les exportations de diesel en janvier devraient atteindre environ 975 000 tonnes, selon une moyenne des estimations de FGE, Longzhong et Wood Mackenzie, en hausse par rapport aux 450 000 tonnes du mois dernier.

Les marges d'exportation des raffineurs chinois ont oscillé entre 2 dollars le baril et une légère décote au cours du mois dernier, ce qui reste lucratif pour les exportateurs, selon une source commerciale basée en Chine.

Les raffineurs ont également stimulé les exportations après que les stocks de diesel commercial ont augmenté en réponse à une saison de faible demande dans les secteurs du transport et de l'industrie pendant l'hiver, a déclaré une deuxième source commerciale basée en Chine.

Les exportations de diesel en février resteront élevées en raison de la faiblesse de la demande intérieure pendant les vacances du Nouvel An lunaire, a déclaré une troisième source. Aucune des sources n'a pu être citée car elles n'ont pas été autorisées à s'exprimer publiquement.

L'augmentation des exportations de la Chine et du Moyen-Orient s'ajoute à l'offre mondiale cette année, atténuant les inquiétudes concernant l'offre après que les stocks historiquement bas et la nervosité liée à l'interruption des exportations russes aient fait grimper les prix du diesel au cours des deux dernières années.

PLUS DE VOLS INTERNATIONAUX

Les exportations de carburéacteur devraient atteindre environ 1,63 million de tonnes, soit le niveau le plus élevé depuis plus d'un an, selon la médiane des estimations de Longzhong et Wood Mackenzie, car davantage de personnes voyagent à l'étranger pendant les vacances du Nouvel An lunaire, qui tombe officiellement du 10 au 17 février.

Ce chiffre est à comparer aux quelque 1,5 million de tonnes estimées pour le mois de décembre de l'année dernière.

La Chine considère comme des exportations le ravitaillement en carburant des avions qui quittent le pays sur les routes internationales en utilisant du carburéacteur provenant d'entrepôts sous douane.

Les analystes de Jefferies ont déclaré dans un rapport de recherche que le nombre de vols internationaux de la Chine en janvier devrait atteindre environ 70 % des niveaux d'avant la pandémie, soit une augmentation d'environ 8 points de pourcentage par rapport à décembre de l'année dernière.

Les raffineurs devraient également augmenter la production de carburéacteur d'au moins 2 % ce mois-ci, après que la prime de ce carburant ait atteint son niveau le plus élevé depuis cinq ans par rapport au gazole, a ajouté la source.

Les exportations d'essence devraient rester stables, entre 800 000 et 1 million de tonnes, ce mois-ci, après que les marges de raffinage soient devenues négatives, selon les estimations des négociants et de Longzhong.