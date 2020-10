La Chine cherche à obtenir l'avantage du premier arrivé dans la création d'une monnaie numérique - un haut fonctionnaire du Japon

La Banque populaire de Chine est l'une des nombreuses banques centrales du monde entier qui envisagent de créer leurs propres monnaies numériques, stimulée par la demande de méthodes de paiement électronique et la concurrence potentielle des jetons émis par le secteur privé.

"Le renminbi (numérique) évolue à un rythme relativement rapide - on peut supposer qu'ils cherchent à prendre l'avantage sur les premiers arrivants", a déclaré Kenji Okamura, vice-ministre des finances pour les affaires internationales.

"L'avantage du premier arrivé est quelque chose dont nous devrions avoir peur", a-t-il déclaré lors d'un séminaire numérique organisé par le Forum des institutions monétaires et financières officielles et les groupes de réflexion du Centre d'études stratégiques et internationales.

Une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) qui gagne en popularité dans le commerce et les paiements internationaux pourrait en fin de compte éroder le statut du dollar en tant que monnaie de facto du commerce mondial et saper l'influence des États-Unis, selon de nombreux analystes.

"Cet avantage fixe les normes de conception du système parce qu'il s'agit du premier à l'origine (et) de la plate-forme technologique qui faciliterait une plus large adoption de cette monnaie numérique", a déclaré M. Okamura.

La PBOC est largement considérée comme la plus avancée des grandes banques centrales en ce qui concerne l'émission d'une version numérique de sa monnaie. Certaines des principales banques commerciales d'État chinoises ont déjà commencé à tester à grande échelle un portefeuille numérique, ont rapporté les médias locaux le mois dernier

Un commentaire publié par la PBOC le mois dernier dit que la Chine doit devenir la première nation à émettre une monnaie numérique dans sa volonté d'internationaliser le yuan et de réduire sa dépendance au système mondial de paiement en dollars.

Les grandes banques centrales ont intensifié leurs recherches sur les CBDC dans le sillage de la décision de Facebook l'année dernière de dévoiler son jeton numérique Libra, ce que les régulateurs craignaient de voir miner leur contrôle sur la politique monétaire et perturber le système financier.

