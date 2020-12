La Chine condamne 10 Hongkongais pour franchissement illégal de frontières

par David Kirton

SHENZHEN, 30 décembre (Reuters) - Un tribunal chinois a condamné mercredi à des peines allant jusqu'à trois ans d'emprisonnement 10 activistes hongkongais accusés de franchissement illégal de frontières pour avoir fui par bateau l'ex-colonie britannique, une affaire ayant suscité l'attention internationale sur le traitement des suspects.

Onze hommes et une femme, âgés de 16 ans à 33 ans au moment des faits, avaient été arrêtés en mer par les autorités chinoises le 23 août dernier alors qu'ils faisaient semble-t-il route vers l'île démocratique de Taiwan.

Tous ces activistes faisaient l'objet à Hong Kong d'accusations en lien avec les manifestations anti-gouvernementales dans la région administrative spéciale.

Le tribunal de Shenzhen, ville du sud de la Chine frontalière de Hong Kong, a jugé huit des accusés coupables de franchissement illégal de frontières et les a condamnés à sept mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 1.500 dollars.

Tang Kai-Yin, 31 ans, et Quinn Moon, 33 ans, ont eux été jugés coupables d'avoir organisé la traversée et condamnés respectivement à trois ans et deux ans de prison. Ils se sont aussi vus infliger une amende de 3.000 dollars et 2.000 dollars.

Les avocats recrutés par les familles des accusés, qui n'ont pu avoir accès à leurs clients, et les groupes de défense des droits civiques ont critiqué la procédure judiciaire. Les avocats commis d'office par les autorités chinoises n'étaient pas joignables dans l'immédiat pour un commentaire.

"Ces sanctions prononcées à l'issue d'un procès déloyal mettent en exergue le danger encouru par quiconque se retrouvant jugé dans le système pénal chinois", a déclaré la directrice d'Amnesty International pour la région Asie-Pacifique.

"Ce groupe de jeunes hongkongais pourrait subir des tortures et d'autres mauvais traitements dans les prisons chinoises", a ajouté Yamini Mishra dans un communiqué.

Les 10 accusés ont tous plaidé coupables, a indiqué le tribunal. Ils ont tous été présentés devant la cour pour l'énoncé du verdict avant d'être ramenés en détention.

Les deux mineurs qui faisaient partie du groupe ont admis leur culpabilité et ne seront pas condamnés, a fait savoir le parquet de Shenzhen.

Par la suite, la police de Hong Kong a déclaré que les deux jeunes activistes, désormais âgés de 17 ans et 18 ans, avaient été remis aux autorités de la région administrative spéciale et y seraient présentés devant la justice dès la fin d'une période d'isolement par précaution sanitaire.

Le calme régnait devant le tribunal, alors que peu de journalistes étaient présents et qu'aucun diplomate n'avait été autorisé à se rendre à l'audience.

Les Etats-Unis et l'Union européenne ont appelé par le passé à la libération des 12 activistes et demandé à ce que ceux-ci soient autorisés à retourner à Hong Kong.

Taiwan est devenue une destination privilégiée pour les activistes pro-démocratie hongkongais depuis que Pékin a imposé en juin dernier une nouvelle loi de sécurité à Hong Kong, une loi vue par les détracteurs comme un moyen de réprimer l'opposition et de restreindre les libertés. (David Kirton à Shenzhen, avec Tony Munroe et Yew Lun Tian à Pékin, Jessie Pang à Hong Kong; version française Jean Terzian)