La Chine crée 12,06 millions de nouveaux emplois urbains en 2022 - médias d'État

Ce chiffre est à comparer aux 12,69 millions d'emplois urbains créés en 2021, 11,86 millions en 2020 et 13,52 millions dans la période pré-COVID 2019.

Les responsables politiques ont promis à plusieurs reprises de donner la priorité à la stabilisation du marché de l'emploi, ajoutant qu'il s'agit du soutien clé pour que l'économie fonctionne dans une fourchette raisonnable, alors que les mesures antivirus frappent les entreprises du secteur manufacturier et des services.

Face au ralentissement de la croissance, aux épidémies fréquentes et étendues de COVID-19 ainsi qu'à un environnement extérieur changeant et complexe, l'emploi en Chine est resté globalement stable et ces résultats sont "durement gagnés", a déclaré Wang Xiaoping, responsable du ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, dans une interview accordée à Xinhua.

Wang s'attend à ce que le marché du travail chinois reste globalement stable en 2023, mais "la stabilisation de l'emploi se heurte encore à de nombreux défis."

La Chine renforcera son soutien aux entreprises de services et aux petites entreprises, car elles sont le pilier des sources d'emploi, a indiqué Xinhua.

Le pays comptera 11,58 millions de diplômés de l'enseignement supérieur qui rejoindront le marché du travail en 2023, un record, a déclaré Wang, notant que l'aide aux jeunes pour trouver un emploi serait une priorité.

Le taux de chômage basé sur des enquêtes dans tout le pays était de 5,7% en novembre 2022, tandis que le taux pour les personnes âgées de 16 à 24 ans était de 17,1% le même mois.

La croissance économique de la Chine n'a été que de 3 % au cours des trois premiers trimestres de 2022 et devrait rester autour de ce taux pour l'ensemble de l'année, l'une de ses pires années en près d'un demi-siècle.