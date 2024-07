La Chine a déclaré mardi qu'elle avait créé 6,98 millions de nouveaux emplois urbains au cours du premier semestre de l'année, selon le ministère des ressources humaines.

Lors d'une conférence de presse, le ministère a également déclaré que "la situation de l'emploi est généralement stable" et qu'il encouragera le retour des emplois stables et des prêts spéciaux pour la stabilisation et l'expansion de l'emploi.

Le ministère a également déclaré qu'il intensifierait l'emploi et l'esprit d'entreprise des jeunes, tels que les diplômés de l'enseignement supérieur. (Reportage de la salle de presse de Pékin)