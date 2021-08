La Chine critique l'armée américaine pour ses actions en Afghanistan

GENÈVE, 24 août (Reuters) - Le représentant de la Chine a déclaré mardi au Conseil des droits de l'homme des Nations unies que les armées des États-Unis et des autres membres de l'Otan devaient être tenues pour responsables des atteintes aux droits de l'homme qu'elles auraient commises en Afghanistan.

S'exprimant au cours d'une session consacrée à des allégations d'abus commis par les taliban, l'ambassadeur Chen Xu n'a pas donné de détails sur les violations qui auraient été commises depuis l'arrivée des troupes américaines en Afghanistan il y a près de 20 ans.

L'organisation de défense des droits humains Amnesty International avait affirmé auparavant que des milliers d'Afghans avaient été tués ou blessés par des soldats américains dont quelques uns seulement ont été poursuivis. Le ministère américain de la Défense avait alors défendu les mesures prises pour éviter les pertes humaines.

"Sous couvert de démocratie et de droits de l'homme, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et d'autres pays mènent des interventions militaires dans des États souverains et imposent leur propre modèle à des pays dont l'histoire et la culture sont très différentes", a déclaré Chen Xu, ajoutant que cela avait infligé de "grandes souffrances".

Les taliban ont déclaré la semaine dernière que la Chine était la bienvenue pour participer à la reconstruction de l'Afghanistan.

"Nous continuerons à développer des relations de bon voisinage, d'amitié et de coopération avec l'Afghanistan et à jouer un rôle constructif dans son processus de paix et de reconstruction", a ajouté Chen Xu. (Reportage Emma Farge, version française Valentine Baldassari, édité par Marc Angrand)