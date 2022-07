Bourse de Paris : La Chine dans le dur

D'abord, un rapide état des lieux. Les places financières ont baissé hier, sans toutefois capituler. Le rendement à 10 ans des bons du Trésor américain ne s'est pas emballé mais l'information la plus importante est ailleurs. La partie 2/10 de la courbe des taux, qui, je vous le rappelle, est inversée, s'est à nouveau "pentifiée". L'écart entre les deux échéances, celle à 2 ans et celle à 10 ans, n'avait jamais été aussi marqué depuis 2000. L'inversion des taux à 2 et 10 ans est un traditionnel signe avant-coureur d'une récession.

Sur le front des données économiques et après la douche froide de l'inflation mercredi, les financiers ont pris connaissance des prix à la production du mois de juin aux Etats-Unis, qui ont augmenté de 1,1% le mois dernier, soit une augmentation de 11,3% sur une base annuelle. De quoi pratiquement sceller une action forte de la Fed à la fin du mois, à savoir une hausse de taux d'au moins 75 points de base. Dans ce contexte d'aversion au risque, le dollar américain s'est renforcé face à l'euro au point où la monnaie unique est ponctuellement passée sous la parité.

Toujours à l'étage "macro", c'est la Chine qui occupe le terrain pour la dernière séance de la semaine. Le PIB du pays a progressé de 0,4% au cours du 2e trimestre, selon les statistiques officielles publiées ce matin, bien moins que ce qui était attendu (1,2% selon les sondages). Le PIB chinois s'est même contracté de 2,6% par rapport au trimestre précédent. En réalité, ce n'est pas vraiment une surprise : la Chine doit composer avec d'importants goulets d'étranglement, liés notamment aux désordres persistants dans les chaînes d'approvisionnement, et les craintes sur le coronavirus synonymes de confinements, qui donnent régulièrement des sueurs froides aux investisseurs. Les autorités chinoises sont bien conscientes que la dynamique de leur économie est fragilisée, aussi ont-elles exhorté les gouvernements locaux à soutenir les investissements en infrastructure. Cette relance va mettre du temps à se diffuser dans l'économie, même si la très nette croissance des prêts en juin, qui a été dévoilée en début de semaine, prête à l'optimisme. Enfin, les spécialistes ont noté ce matin que la consommation et la production ont été plutôt solides. Les ventes de détail ont progressé de 3,1% le mois dernier, prenant totalement au dépourvu les prévisionnistes qui tablaient sur une modeste croissance de 0,3%.

A l'échelle des sociétés, cette dernière séance de la semaine marque une intensification des publications de résultats d'entreprises. Comme énoncé en introduction, UnitedHealth, Wells Fargo, BlackRock et Citigroup vont annoncer leurs performances de la première moitié de l'année. Espérons que leurs résultats soient plus enthousiasmants que ceux de JP Morgan et de Morgan Stanley, qui ont loupé hier les attentes des analystes. Pour vous en rendre compte, il suffit de jeter un coup d'œil sur les pages "Agenda" de nos fiches valeurs. J'expose ci-dessous le cas de JP Morgan, qui a manqué les attentes de A à Z, du chiffre d'affaires jusqu'au bénéfice net par action.

Toujours dans le registre des communications de sociétés, il faudra attendre la semaine prochaine, pour constater une importante accélération des annonces, avec quelques stars du compartiment technologiques et des grands noms européens. Sur l'agenda macro du jour, les statistiques sur les ventes de détail aux Etats-Unis (14h30) précéderont une allocution publique, celle du membre de la Fed James Bullard. La confiance des consommateurs est également au programme à 16h00.

Les places d'Asie Pacifique reculent ce matin, à l'exception du Nikkei 225 qui progresse de 0,50%. Le CSI 300 chinois est en repli de 0,7% environ. Le Hang Seng de Hong Kong cède 1,7% et l'ASX à Sydney environ 0,8%. En Europe, les indicateurs avancés sont haussiers ce matin, en réaction à la bonne tenue de Wall Street hier soir.

Les temps forts économiques du jour

Aux Etats-Unis, les statistiques sur les ventes de détail aux Etats-Unis et l'indice Empire State (14h30) précéderont le taux d'utilisation des capacités productives et la production industrielle à 15h15, avant la confiance des consommateurs à 16h00. Tout l'agenda macro ici.

L'euro flirte toujours avec la parité avec le dollar américain. L'once d'or cède du terrain à 1708 USD. Le pétrole se stabilise avec un Brent de Mer du Nord à 99,70 USD le baril et un brut léger américain WTI à 96,10 USD. La dette américaine affiche un rendement à 10 ans à 2,94%. Le bitcoin se négocie à 20600 USD.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Axa cède un portefeuille d'assurance vie et retraite en Allemagne pour 660 millions d'euros.

Les immatriculations de Renault sont restées stables en juin dans l'UE.

La nouvelle direction d'Atos entend maintenir le plan stratégique décrié par le marché.

Novacyt a annoncé que son test exsig Covid-19 Direct Real-Time PCR a été approuvé au Royaume-Uni/

Dans le monde

