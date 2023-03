Pékin (awp/afp) - Les exportations et les importations de la Chine ont dévissé sur un an en janvier-février cumulés, pénalisées par une demande atone à l'étranger et une dégradation de la situation sanitaire, dans un contexte de tensions géopolitiques avec Washington.

La menace de récession aux Etats-Unis et en Europe, combinée à une inflation galopante, contribue à affaiblir la demande internationale en produits chinois.

Pékin a par ailleurs brutalement levé en décembre l'essentiel de ses mesures contre le Covid-19 qui pénalisaient l'activité depuis trois ans. La décision a entraîné une hausse du nombre de malades, ce qui a fortement perturbé en janvier la production et les chaînes logistiques.

Dans ce contexte, les exportations de la Chine ont de nouveau dégringolé en janvier-février (-6,8% sur un an), selon les chiffres en dollars publiés mardi par les Douanes chinoises. Des analystes s'attendaient toutefois à un repli plus prononcé (-12%).

Depuis octobre, les ventes de la Chine sont constamment en recul.

En décembre, elles avaient connu leur plus forte chute depuis les débuts de la pandémie en 2020, quand la Chine était pratiquement à l'arrêt, à -9,9%.

De leur côté, les importations de la Chine ont également connu un repli en janvier-février (-10,2% sur un an), selon les Douanes.

Il s'agit d'une baisse plus prononcée que celle de décembre (-7,5%).

Quant à l'excédent commercial du géant asiatique, il a atteint en janvier-février cumulés 116,8 milliards de dollars (109,2 milliards d'euros). Il était de 78 milliards de dollars pour le seul mois de décembre.

Délocalisations hors de Chine

Ces prochains mois, "les perspectives pour les exportations chinoises demeureront compliquées du fait d'une tendance au découplage avec la Chine et d'un risque de récession sur ses principaux marchés", estime l'analyste Ken Cheung, de la banque japonaise Mizuho.

Le découplage fait référence au nombre croissant d'entreprises qui délocalisent hors de Chine tout ou partie de leur production ou chaînes d'approvisionnement, sur fond de tensions géopolitiques avec les Etats-Unis.

Conséquence de ces tensions, les exportations chinoises vers les Etats-Unis ont accusé en janvier-février cumulés un repli de 21,8% sur un an. Un an plus tôt sur cette période, elles s'affichaient encore en hausse de 12,3%.

Les importations chinoises en provenance des Etats-Unis sont quant à elles en baisse de 5%.

Pékin et Washington se livrent notamment une féroce bataille pour la fabrication des semi-conducteurs, ces composants électroniques miniatures indispensables au fonctionnement des smartphones, des voitures connectées mais aussi d'équipements militaires.

Au nom d'une menace supposée à sa sécurité nationale, Washington a multiplié ces derniers mois les sanctions à l'encontre des fabricants de puces chinois, désormais entravés pour s'approvisionner en technologies américaines.

"Le gouvernement (chinois) est conscient des risques que font peser sur son économie une faible demande mondiale et la menace de délocalisation hors de Chine des chaînes d'approvisionnement", estime l'économiste Zhiwei Zhang, du cabinet Pinpoint Asset Management.

Voilà pourquoi Pékin se donne pour "priorité absolue" de "renforcer la confiance des investisseurs privés en Chine", veut croire M. Zhang.

Pékin publie habituellement des données cumulées pour janvier et février en raison de la survenue des longs congés du Nouvel an lunaire à des dates variables durant les deux premiers mois de l'année.

La Chine a dévoilé dimanche un objectif prudent de croissance "d'environ 5%" pour cette année, après 3% en 2022, un chiffre qui était loin de l'objectif initial (environ 5,5%).

Ce rythme, qui ferait bien des envieux dans la plupart des grandes économies, n'en reste pas moins l'un des plus faibles depuis 40 ans pour le géant asiatique.

