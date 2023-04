PÉKIN, 8 avril (Reuters) - La Chine a débuté samedi des exercices militaires devant durer trois jours autour de Taïwan, après la rencontre de la présidente taïwanaise avec le président de la Chambre américaine des représentant cette semaine.

Le commandement Est de l'armée chinoise a annoncé avoir entamé des "patrouilles de préparation au combat" et des exercices autour de Taïwan, après avoir indiqué plus tôt que ces manoeuvres se tiendraient dans le détroit du Taïwan et au nord, au sud et à l'est de l'île, "comme prévu".

"Il s'agit d'un avertissement sérieux aux forces séparatistes indépendantistes de Taïwan et à la collusion et à la provocation de forces extérieures, ainsi que d'une action nécessaire pour défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale (de la Chine)", était-il précisé dans un communiqué.

Le ministère taïwanais de la Défense a dit surveiller la situation et qu'il répondrait de manière appropriée pour assurer la sécurité de l'île.

Ces exercices interviennent après la rencontre de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen avec le président de la Chambre des représentants américaine, Kevin McCarthy, lors d'une escale aux Etats-Unis. (Reportage ; version française Camille Raynaud)