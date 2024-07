La Chine travaillera sur des politiques visant à créer un environnement positif et à offrir davantage d'opportunités aux entreprises privées, ont déclaré dimanche les médias d'État, citant des plans de réforme détaillés publiés à l'issue d'une réunion au plus haut niveau.

La Chine améliorera le système politique pour soutenir le financement des entreprises privées, selon les plans publiés après le troisième plénum du comité central du parti communiste au pouvoir la semaine dernière.

Les marchés joueront un rôle décisif dans l'allocation des ressources, et les autorités optimiseront l'agencement des entreprises d'État, en clarifiant leurs domaines d'investissement clés et en encourageant la concentration dans les domaines clés liés à la sécurité nationale et à l'économie nationale, selon les plans. (Reportage de la salle de presse de Beiing ; rédaction de William Mallard)