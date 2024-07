La Chine n'acceptera jamais les "accusations infondées" portées contre elle lors du sommet de l'OTAN cette semaine à Washington, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Wang Yi à son homologue néerlandais lors d'un appel téléphonique, a indiqué son ministère.

M. Wang a déclaré que la Chine souhaitait maintenir des contacts avec l'OTAN sur un "pied d'égalité" et mener des échanges sur la base du respect mutuel, en demandant à l'alliance militaire de ne pas interférer dans ses affaires intérieures et de ne pas remettre en cause ses intérêts.

Il a ajouté que la Chine et les pays de l'OTAN avaient des valeurs et des systèmes politiques différents, mais que cela ne devait pas être une raison pour l'OTAN de "provoquer une confrontation avec la Chine".

"La bonne méthode consiste à renforcer le dialogue, à améliorer la compréhension, à instaurer une confiance mutuelle fondamentale et à éviter les erreurs de calcul stratégique", a déclaré M. Wang lors de l'entretien téléphonique de jeudi.

Jeudi, la Chine a critiqué la déclaration du sommet de l'OTAN qui la décrit comme un "soutien décisif" à l'effort de guerre de la Russie en Ukraine, la qualifiant de partiale et de "semant la discorde".

Le porte-parole du ministère des affaires étrangères a déclaré que la "surenchère" de l'OTAN concernant la responsabilité de la Chine dans la crise ukrainienne "est le fruit d'une intention malveillante".

Au sujet des relations avec les Pays-Bas, M. Wang a déclaré que la Chine souhaitait établir des liens étroits avec le nouveau gouvernement néerlandais et mener un dialogue tous azimuts.

Il a ajouté que la Chine pensait que les Pays-Bas encourageraient l'Union européenne à considérer la Chine de manière objective et rationnelle, et à jouer un rôle constructif dans le maintien d'un développement sain et stable des relations entre la Chine et l'UE.

Le sommet de l'OTAN a déclaré que Pékin continuait à poser des défis systémiques à l'Europe et à la sécurité.

La semaine dernière, l'Union européenne a confirmé qu'elle imposerait des droits de douane allant jusqu'à 37,6 % sur les importations de véhicules électriques fabriqués en Chine, une décision qui a ravivé les tensions commerciales avec Pékin.

En outre, la Commission européenne aurait commencé à sonder l'industrie des semi-conducteurs de la région pour connaître son point de vue sur l'expansion de la production chinoise de puces informatiques d'ancienne génération.