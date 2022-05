La Chine déclare qu'elle prendra des mesures ciblées pour soutenir l'économie

Les responsables politiques chinois se sont engagés à renforcer leur soutien à la deuxième plus grande économie du monde, frappée par des épidémies de COVID-19 qui ont entraîné des restrictions strictes, perturbant les chaînes d'approvisionnement et frappant la production et la consommation.

La Chine vise à ramener ses opérations économiques sur une voie normale grâce à un ensemble de mesures ciblées, énergiques et efficaces, a déclaré le cabinet.

"Actuellement, la pression à la baisse sur l'économie continue d'augmenter et c'est très difficile pour de nombreuses entités du marché", a déclaré le cabinet après une réunion régulière.

De nombreux économistes du secteur privé s'attendent à ce que l'économie se contracte ce trimestre par rapport à l'année précédente, par rapport à la croissance de 4,8 % enregistrée au premier trimestre.

Parmi les nouvelles mesures convenues, le gouvernement accordera des remises de crédits d'impôts à davantage de secteurs et augmentera les réductions d'impôts annuelles de plus de 140 milliards de yuans (21 milliards de dollars) au total pour atteindre 2,64 trillions de yuans, a déclaré le cabinet cité.

La Chine réduira également certaines taxes sur l'achat de voitures particulières de 60 milliards de yuans, selon les médias d'Etat.

Les autorités reporteront les paiements de sécurité sociale, y compris les paiements des primes d'assurance retraite, par les petites entreprises, les entreprises individuelles et certains secteurs gravement en difficulté jusqu'à la fin de cette année, a déclaré le cabinet.

Les paiements reportés devraient atteindre 320 milliards de yuans cette année, a-t-il ajouté.

D'AUTRES MESURES DE RELANCE SONT PRÉVUES

La semaine dernière, la Chine a réduit son taux de référence pour les prêts hypothécaires d'une manière inattendue, sa deuxième réduction cette année, Beijing cherchant à relancer le secteur du logement en difficulté pour soutenir l'économie.

Les analystes s'attendent à d'autres mesures de stimulation, comme l'émission potentielle d'obligations spéciales du Trésor pour financer les dépenses budgétaires, et à d'autres mesures pour soutenir la consommation dans le reste de l'année.

"Le gouvernement continuera à déployer des mesures de relance au cours du second semestre de cette année, par le biais des canaux monétaires et fiscaux", a déclaré à Reuters Zhu Ning, professeur à l'Institut avancé de finance de l'Université Jiao Tong de Shanghai, lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos.

"Il y a encore beaucoup d'options dans la boîte à outils des décideurs politiques".

Le cabinet aurait déclaré que les banques reporteraient également le remboursement de certains prêts, notamment les prêts automobiles et les prêts à la consommation, par les petites entreprises et les particuliers en difficulté.

Le fonds national de garantie de financement augmentera ses activités de plus de 1 000 milliards de yuans cette année, a-t-il ajouté.

La Chine lancera également un certain nombre de nouveaux projets dans les domaines de la conservation de l'eau, des transports et de la rénovation des bidonvilles urbains, et donnera le coup d'envoi à quelques nouveaux projets énergétiques, a indiqué le cabinet.

Le cabinet s'est également engagé à augmenter les vols de passagers domestiques et internationaux de manière ordonnée.

(1 $ = 6,6470 yuan renminbi chinois)