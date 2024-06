L'Union européenne pourrait déclencher une "guerre commerciale" si elle continue d'intensifier les tensions, a déclaré vendredi le ministère chinois du commerce, accusant l'Union européenne d'avoir commis une faute dans le cadre de son enquête anti-subventions sur les véhicules électriques chinois, qui dure depuis huit mois.

La semaine dernière, la Commission européenne a proposé des droits de douane allant jusqu'à 38,1 % sur les importations de véhicules électriques en provenance de Chine, malgré les protestations de Pékin, ce qui a plongé les relations commerciales à un nouveau niveau bas et risqué d'entraîner des mesures punitives de la part de la deuxième économie mondiale.

La partie européenne continue d'aggraver les frictions commerciales et pourrait déclencher une "guerre commerciale"", indique un communiqué attribué au porte-parole du ministère du commerce. "La responsabilité incombe entièrement à la partie européenne.

"Dans son enquête sur les droits compensateurs, la partie européenne a intimidé et contraint les entreprises chinoises, menacé d'appliquer des tarifs douaniers élevés et punitifs et exigé des informations trop larges", a ajouté le communiqué.

La déclaration du ministère du commerce a été publiée environ une heure avant l'arrivée du ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, à Pékin, où il devrait expliquer aux responsables chinois la récente annonce de droits de douane tout en apaisant le risque de représailles de la part de la Chine qui pourraient nuire aux entreprises allemandes.

Les constructeurs automobiles allemands seraient les plus exposés à toute mesure de rétorsion de la part de la Chine, car près d'un tiers de leurs ventes provenaient de cette économie de 18 600 milliards de dollars l'année dernière.

Les exportations de voitures de l'UE vers la Chine représentaient 19,4 milliards d'euros (20,8 milliards de dollars) en 2023, tandis que l'Union européenne a acheté pour 9,7 milliards d'euros de véhicules électriques à la Chine, selon les chiffres de l'agence statistique de l'UE.

Dans sa déclaration, le ministère du commerce a indiqué que la Commission européenne, qui gère la politique commerciale de l'UE à 27, avait "utilisé de manière inappropriée l'outil d'enquête sur les droits compensateurs" et n'avait pas respecté les règles de l'Organisation mondiale du commerce en "lançant de manière indépendante" son enquête sur les véhicules électriques chinois.

Pékin a également lancé une enquête sur le dumping des importations de porc de l'UE, qui, selon le ministère du commerce, a été déclenchée par une plainte déposée par l'Association chinoise de l'élevage.

Jeudi, He Yadong, porte-parole du ministère du commerce, a déclaré que la Commission avait "obligatoirement demandé" aux constructeurs automobiles chinois de fournir une quantité "sans précédent" d'informations et "plus que ce qui est requis pour une enquête sur les droits de douane", lorsque la radio publique chinoise lui a demandé si l'UE avait cherché à "espionner" l'industrie chinoise des véhicules électriques.