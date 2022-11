La Chine déclare que les États-Unis doivent "assumer la responsabilité" de la rupture des relations sur le climat

Près de 200 pays sont sur le point de se réunir à Sharm El-Sheikh en Égypte pour un nouveau cycle de négociations mondiales sur le climat, mais les tensions diplomatiques entre les deux plus grandes sources de gaz à effet de serre réchauffant le climat ont menacé d'éclipser la réunion, connue sous le nom de COP27.

Les accords et les déclarations conjointes de Pékin et de Washington ont contribué à faire passer l'accord historique de Paris en 2015, mais la Chine a suspendu toutes les discussions bilatérales en août après la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan, une île autogérée que la Chine revendique.

"La Chine et les États-Unis ont précédemment développé une bonne coopération dans le domaine du changement climatique, travaillant ensemble pour que l'Accord de Paris soit conclu et mis en vigueur", a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères dans un communiqué jeudi soir.

"Dans le même temps, la coopération entre la Chine et les États-Unis dans le domaine du climat ne peut être séparée du climat général des liens bilatéraux", a ajouté le porte-parole, notant que la "grave violation de la souveraineté chinoise" de Pelosi à Taïwan n'avait laissé d'autre choix à la Chine que de suspendre les discussions.

"La partie américaine doit en assumer la responsabilité".

La Chine n'a pas suspendu sa coopération avec d'autres pays et continuera à soutenir le processus multilatéral de négociation sur le climat, a déclaré le porte-parole, ajoutant que la Chine était "prête à communiquer et à coordonner avec toutes les parties" pour assurer le succès de la COP27.

Les attentes avant la COP27 étaient déjà faibles dans un contexte d'inquiétudes mondiales sur les approvisionnements énergétiques provoquées par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et la détérioration des relations entre la Chine et les États-Unis a fait baisser ces attentes encore plus, selon les experts.

"La collaboration entre les États-Unis et la Chine sur les engagements climatiques est quelque chose qui a vraiment aidé dans le passé", a déclaré Frank Jotzo, directeur du Centre for Climate and Energy Policy à l'Australian National University.

"Elle n'existe tout simplement plus, et il n'y a vraiment pas beaucoup de chances qu'elle réapparaisse", a-t-il déclaré lors d'un briefing jeudi.