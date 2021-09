La Chine déclare que les discussions sur le climat avec l'envoyé américain Kerry ont été "franches, approfondies et pragmatiques".

Le ministère chinois de l'environnement a déclaré vendredi que les entretiens avec l'envoyé américain pour le climat John Kerry, en visite cette semaine, ont été "francs, approfondis et pragmatiques" et que les deux parties poursuivraient "le dialogue et la consultation".

Les deux plus grandes sources d'émissions de carbone au monde travailleront ensemble pour contribuer à la réussite des négociations sur le climat de cette année, qui se tiendront à Glasgow en novembre, où près de 200 pays examineront les efforts déployés au niveau mondial pour lutter contre la hausse des températures, a déclaré le ministère de l'écologie et de l'environnement.

M. Kerry, envoyé spécial du président américain sur le changement climatique, s'est entretenu mercredi et jeudi avec son homologue chinois, Xie Zhenhua, dans la ville de Tianjin, dans le nord du pays. Il s'est également entretenu avec les hauts diplomates Yang Jiechi et Wang Yi par liaison vidéo.

Wang a rejeté les efforts des États-Unis visant à séparer les questions climatiques des conflits diplomatiques plus larges entre les deux pays, tandis que Kerry a insisté sur le fait que la crise à laquelle le monde est confronté ne devrait pas être une question d'idéologie ou de partisanerie politique.

Le Global Times, un tabloïd géré par l'écurie de journaux People's Daily, contrôlée par le Parti communiste, a déclaré dans un éditorial vendredi que les États-Unis tentaient de montrer "un visage amical" sur le climat après avoir mené une série de politiques "méchantes" qui menaçaient la sécurité nationale de la Chine.

"Les États-Unis abaissent le pont-levis quand ils en ont besoin, et le relèvent quand ils n'en ont plus besoin", a déclaré le journal.

M. Kerry, qui s'est adressé à des journalistes jeudi, a déclaré qu'il transmettrait les préoccupations de la Chine à Washington, mais que ses attributions se limitaient au climat.

M. Kerry a toutefois reconnu qu'il était difficile de concilier les préoccupations climatiques mondiales avec les différends entre les États-Unis et la Chine sur des questions telles que la région du Xinjiang, à l'extrême ouest du pays, où les États-Unis estiment que les autorités commettent des violations des droits.

"D'un côté, nous leur disons - vous devez faire plus pour aider à gérer le climat", a-t-il déclaré. "Et d'un autre côté, leurs panneaux solaires sont sanctionnés, ce qui rend leur vente plus difficile".

Les États-Unis ont imposé des sanctions https://www.reuters.com/business/us-restricts-exports-5-chinese-firms-over-rights-violations-2021-06-23 aux entreprises chinoises qu'ils accusent d'être impliquées dans le travail forcé au Xinjiang. La Chine rejette ces accusations en les qualifiant de mensongères.

(Reportage de David Stanway ; édition de Robert Birsel)