Le ministère chinois du commerce a déclaré jeudi que le type, la portée et la quantité des informations demandées par l'Union européenne dans le cadre de l'enquête sur les véhicules chinois à énergie nouvelle étaient "sans précédent".

Les entreprises chinoises ont été "très choquées et déçues", a déclaré He Yadong, porte-parole du ministère, lors d'un point de presse.

La décision de l'UE "manque de base juridique et nuit à la transition écologique mondiale et à la coopération ouverte", a-t-il déclaré, ajoutant que la Chine prendrait toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits et les intérêts légitimes de ses entreprises.