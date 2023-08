Après une troisième semaine de baisse pour les actions, les investisseurs se demandent toujours si la Chine va agir pour soutenir son secteur immobilier et relancer son économie. Pour l'instant, c'est tiède. Ils se demandent aussi si le cycle de hausse des taux est fini ou pas en Occident. Le symposium des banques centrales de Jackson Hole, en fin de semaine, pourrait apporter quelques indices. En attendant, il fait chaud et la nouvelle star Nvidia présentera ses résultats mercredi.

Vendredi dernier, la séance boursière avait tout pour se terminer en min-cata : investisseurs nerveux, volatilité en hausse, une partie des intervenants en vacances et séance de compensation aoutienne. Le genre d'ingrédients qui vous alimente une petite journée à -3% pour les indices. Finalement, ce scénario ne s'est pas matérialisé, même si les places occidentales ont toutes terminé en baisse, exception faite d'un des trois indices new-yorkais. Le Dow Jones a convoqué sa vieille garde, en l'occurrence Walmart, Boeing et UnitedHealth pour terminer dans le vert. Mais par la plus petite des marges, +0,01%. Pas de quoi inverser la tendance d'un mois difficile pour les actions : -4,8% pour le S&500 et pour le Stoxx Europe 600 depuis le 1er août. -7,5% pour le Nasdaq Composite et -11% pour le MSCI China.

Je termine sur l'indice chinois à dessein puisque c'est du côté de Pékin que les fêlures financières du moment sont les plus visibles. Les investisseurs avaient fait de ce marché leur favori en début d'année. Huit mois plus tard, plus personne ne veut d'actions chinoises, sauf les contrariens compulsifs. Le secteur immobilier chinois continue de vaciller après avoir été nourri aux stéroïdes pendant des années. Tout le monde redoute une contagion locale, voire une crise de plus grande ampleur. La presse généraliste mondiale a commencé à s'emparer du sujet, signe de l'importance qu'il est en train de prendre. Je sais bien que c'est le mois d'août et qu'il faut meubler, mais quand même !

En bons Occidentaux, nous attendons le "quoi qu'il en coûte" à la chinoise, c’est-à-dire un blanc-seing spectaculaire de la banque centrale chinoise ou un plan de relance budgétaire XXL, si possible avec quatre zéros en milliards. Voire les deux hein, pourquoi lésiner ? Le problème, c'est que Pékin traîne les pieds, pour de multiples raisons que j'ai déjà évoquées ces dernières semaines. Voire déroute, comme c'est encore le cas ce matin. La PBOC était censée agir sur son taux à 5 ans, celui qui a le plus d'importance pour les prêts immobiliers. Tout allait dans ce sens, jusqu'aux réductions de taux opérées par l'institution la semaine dernière sur d'autres taux directeurs. Et puis finalement non : le taux préférentiel de prêt à 5 ans est resté à 4,2% au lieu de descendre à 4,05%. La PBOC n'a agi que sur le taux des prêts à 1 an, pour le ramener de 3,55 à 3,45%. "Déroutant" est le mot qui ressort souvent des dépêches citant des spécialistes des marchés asiatiques que j'ai pu lire ce matin. Suffisamment pour que le Hang Seng perde encore 1,4% à Hong Kong ce matin en ouverture de la semaine, alors que d'autres marchés asiatiques tentent un rebond.

En attendant, la situation économique chinoise reste le marqueur du mois d'août. Petit aparté : on pourra méditer sur la schizophrénie qui consiste à multiplier les restrictions et les sanctions contre la Chine tout en se désolant de voir son économie chanceler, mais je laisse à des gens mieux outillés intellectuellement que moi le soin de développer cette partie.

Il faudra probablement attendre jeudi et le début de la réunion annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole, aux Etats-Unis, pour détourner l'attention des désillusions chinoises. Le marché pense toujours que les taux américains n'iront pas plus haut, même si la Fed laisse entendre le contraire. Le symposium de Jackson Hole sera peut-être l'occasion de tester les positions de chacun. Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) se réunissent à partir de demain à Johannesburg, notamment pour évoquer le marché africain. Dans le reste de l'actualité, même si la contre-offensive ukrainienne tourne au ralenti, ça ne va pas bien fort pour la Russie, qui vient d'essuyer un échec avec la perte de sa sonde lunaire. En parallèle, les Pays-Bas et le Danemark vont fournir des chasseurs F-16 de conception américaine à Kiev. Ailleurs, les calamités naturelles font la une : chaleurs étouffantes en Europe, incendies géants au Canada et tempête tropicale en Californie.

L'agenda de la semaine comprend les indices PMI flash d'août, qui seront disponibles mercredi pour les principales économies mondiales. Je ne reviens pas sur Jackson Hole (de jeudi à samedi). Il y aura aussi l'emploi hebdomadaire et les commandes de biens durables américains (jeudi) et le moral des milieux d'affaires allemands et la confiance du consommateur aux Etats-Unis (vendredi). La saison des résultats d'entreprises touche à sa fin, avec quelques retardataires comme Zoom Video, BHP, Medtronic, Baidu ou Intuit. Mais tous les regards seront tournés vers Nvidia, qui présentera ses résultats et ses prévisions le 23 août. Le groupe américain, nouveau parangon de l'intelligence artificielle, a rejoint récemment le cénacle des entreprises capables à elles-seules de changer la donne boursière.

En Asie-Pacifique, Tokyo reprend 0,5%, pendant que Bombay et Séoul sont en hausse de 0,3%. L'Australie souffre toujours (-0,3%), comme Hong Kong donc. Les indicateurs avancés européens sont modestement haussiers autour de 7h30.

Les temps forts économiques du jour

Il n'y aura pas d'indicateurs macroéconomique majeur aujourd'hui. Tout l'agenda ici.

L'euro s'échange à 1,0881 USD. L'once d'or est presque inchangée à 1892 USD. Le pétrole rebondit, avec un Brent de Mer du Nord à 85,44 USD le baril et un brut léger américain WTI à 82 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans est remonté à 4,28%. Le bitcoin se négocie autour de 26 080 USD.

Les principaux changements de recommandations

Adyen : Credit Suisse maintient sa recommandation à surperformance avec un objectif de cours réduit de 1800 à 1100 EUR. DZ Bank AG Research maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours réduit de 1200 à 850 EUR.

Alba : AlphaValue/Baader Europe maintient son conseil à l'achat avec un objectif de cours réduit de 68,70 à 67,90 EUR.

Arcticzymes Tech : Pareto Securities maintient sa recommandation à conserver avec un objectif de cours réduit de 38 à 35 NOK.

Berkeley : Deutsche Bank maintient sa recommandation à conserver avec un objectif de cours inchangé à 4007 GBp.

Boozt : DNB Markets maintient sa recommandation à conserver avec un objectif de cours réduit de 120 à 115 SEK.

Carl Zeiss : Landesbank Baden-Württemberg maintient son conseil à l'achat avec un objectif de cours réduit de 141 à 121 EUR.

Coloplast : Credit Suisse maintient sa recommandation à surperformance avec un objectif de cours réduit de 1045 à 1005 DKK.

Daimler Truck : Morgan Stanley maintient sa recommandation surpondérer avec un objectif de cours relevé de 41 à 43 EUR.

Demant : JPMorgan relève sa recommandation de neutre à surpondérer en visant 340 DKK.

Elekta : Citi maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours réduit de 57 à 53 SEK.

Entain : AlphaValue/Baader Europe maintient son conseil à l'achat avec un objectif de cours réduit de 2012 à 2000 GBp.

Ferrovial : AlphaValue/Baader Europe passe de vendre à alléger avec un objectif de cours relevé de 24,20 à 30 EUR.

Geberit : Vontobel maintient sa recommandation à conserver avec un objectif de cours réduit de 490 à 460 CHF.

GN Store : Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché avec un nouvel objectif de cours de 155 DKK.

Green Hydrogen : Carnegie Group passe de vendre à conserver avec un objectif de cours réduit de 26 à 8,90 DKK.

Henkel : AlphaValue/Baader Europe maintient son conseil accumuler avec un objectif de cours réduit de 71,70 à 70,90 EUR.

HSBC : Jefferies maintient son conseil d'achat avec un objectif de cours relevé de 930 à 1000 GBp.

International Consolidated Airlines : AlphaValue passe d'alléger à acheter en visant 2,59 EUR.

Iveco : Morgan Stanley maintient sa recommandation pondération en ligne avec un objectif de cours relevé de 7,50 à 8 EUR.

Kering : Cowen démarre le suivi à surpondérer en visant 670 EUR.

Kingspan : Société Générale maintient son conseil à l'achat avec un objectif de cours relevé de 78 à 84 EUR.

Komax Holding : Mirabaud Securities maintient son conseil d'achat avec un objectif de cours réduit de 315 à 290 CHF.

MBB SE : Quirin maintient son conseil à l'achat avec un objectif de cours réduit de 125 à 115 EUR.

Mobilezone : Vontobel maintient sa recommandation à conserver avec un objectif de cours réduit de 15,50 à 14,50 CHF.

Publicis : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation à alléger avec un objectif de cours relevé de 74,60 à 75,30 EUR.

Novo Nordisk : Morgan Stanley maintient sa recommandation surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1210 à 1370 DKK.

Siegfried : Vontobel maintient son conseil à l'achat avec un objectif de cours relevé de 870 à 930 CHF.

SIF Holding : HSBC reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 12,60 à 16 EUR.

Tecan : Baader Helvea maintient son conseil d'achat avec un objectif de cours réduit de 457 à 417 CHF.

Traton : Morgan Stanley maintient sa recommandation pondération en ligne avec un objectif de cours relevé de 20 à 22 EUR.

Viaplay : Jefferies maintient sa recommandation sousperformance avec un objectif de cours réduit de 50 à 41 SEK.

Virbac : Stifel passe d'acheter à conserver en visant 293 EUR.

Volkswagen : Bernstein maintient sa recommandation performance de marché avec un nouvel objectif de cours de 130 EUR.

WPP : HSBC maintient sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours réduit de 1130 à 1080 GBp.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Unibail-Rodamco-Westfield a signé un financement de 925 M$ pour Westfield Century City.

Ipsen et Exelixis obtiennent des résultats positifs en phase III avec l'association cabozantinib / atézolizumab dans le cancer de la prostate.

Elles ont publié / Elles doivent publier : personne…

Dans le monde

Annonces importantes (et moins importantes)

Amazon relance son service de transport de colis pour concurrencer FedEx et United Parcel Service.

DuPont De Nemours est en pourparlers avancés pour vendre son unité de résines Delrin à la société de capital-investissement The Jordan Company pour environ 1,8 Md$, selon Bloomberg.

Direct Line a approché Adam Winslow, un cadre supérieur d'Aviva, pour qu'il prenne la direction de la société, a rapporté Sky News.

Ryanair dépose un recours contre le plan d'augmentation des redevances de l'opérateur aéroportuaire espagnol Aena.

Le groupe Weinstein aurait proposé 12 USD par action pour racheter le fonds Sculptor.

Coca-Cola Hellenic accusée de poursuivre ses activités en Russie via dix usines d'embouteillage.

Polymetal cherche à finaliser la vente de ses actifs russes sous six mois.

Volkswagen lance la production de sa nouvelle berline électrique ID7 à Emden.

Carnet noir : le cofondateur d'Adobe, John Warnock, est décédé à l'âge de 82 ans. Roberto Colaninno, PDG de Piaggio, est décédé à l'âge de 80 ans.

Les principales publications du jour : personne… Tout l'agenda ici.