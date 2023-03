L'ambassade de Chine en République centrafricaine a demandé à ses ressortissants d'éviter de se rendre à l'extérieur de la capitale, Bangui, à la suite d'une information selon laquelle neuf ressortissants chinois ont été tués lors d'une attaque menée par des militants dans une mine d'or située à l'extérieur de la ville.

L'ambassade a déclaré dans un communiqué dimanche qu'il y avait eu de nombreux incidents de sécurité "vicieux" contre les travailleurs des entreprises minières étrangères dans la région, et les citoyens chinois qui se trouvaient encore à l'extérieur de Bangui ont été priés d'évacuer immédiatement.

Des hommes armés ont tué neuf ressortissants chinois lors d'une attaque dans une mine gérée par le groupe Gold Coast, à 25 km de la ville de Bambari, a déclaré son maire dimanche, selon une dépêche de l'Agence France-Presse.

"Nous avons dénombré neuf corps et deux blessés", a déclaré à l'AFP le maire de Bambari, Abel Matchipata. L'attaque s'est produite vers 5h00 du matin (0300 GMT), a-t-il ajouté.

Une source de sécurité a décroché le bilan et confirmé la nationalité des victimes, selon l'AFP.

Compte tenu des risques sécuritaires, l'ambassade a averti les institutions et les citoyens chinois de ne pas voyager en dehors de Bangui et, en cas d'urgence, de contacter l'ambassade pour demander une protection consulaire.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré lundi dans un communiqué que le niveau de risque sécuritaire en République centrafricaine, hormis la capitale, était rouge, soit très élevé.

Le ministère a déclaré qu'il travaillerait avec les gouvernements et guiderait les ambassades et consulats chinois pour prendre d'autres mesures efficaces afin de protéger pleinement les citoyens et entreprises chinois en Afrique.

Plusieurs attaques ont été perpétrées contre des ressortissants chinois à l'étranger au cours des derniers mois, ce qui a incité les ambassades à émettre des avertissements et des alertes à la sécurité et à procéder à des évacuations.