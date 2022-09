La Chine dégage les routes vers l'épicentre du tremblement de terre, le nombre de morts s'élève à 72

Le plus fort tremblement de terre à frapper la province depuis 2017 a détruit de nombreux bâtiments et causé de graves dommages aux infrastructures d'électricité et d'eau ainsi qu'aux télécommunications.

Les sauveteurs s'étaient précipités pour atteindre les personnes bloquées, rétablir les services publics et envoyer des secours d'urgence, tandis que 11 000 personnes ont été évacuées mardi du comté de Luding, où le séisme était centré.

Tôt mercredi, le Centre des réseaux sismiques de Chine a enregistré un séisme de magnitude 3 à l'épicentre, à une profondeur de 12 km (7,5 miles).

Les météorologues ont également mis en garde contre la perspective de fortes pluies dans la région jusqu'à vendredi.