La Chine demande à l'Australie de la traiter comme une partenaire et non comme une adversaire

SHANGHAI, 10 juillet (Reuters) - Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a appelé son homologue australienne Penny Wong à traiter la Chine comme une partenaire et non comme une adversaire, et d'emmagasiner de "l'énergie positive" afin d'améliorer les relations entre les deux pays.

Alors qu'il participait la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 qui se tenait à Bali, en Indonésie, Wang Yi avait fait part de son souhait de voir l'Australie "saisir l'opportunité d'agir de manière concrète et de comprendre la Chine correctement", selon un communiqué publié samedi par son ministère.

"Toutes les difficultés que rencontrent la Chine et l'Australie dans leurs relations ces dernières années découlent de l'insistance des précédents gouvernements australiens à considérer la Chine comme une 'adversaire', voire une 'menace'", a déclaré Wang Yi, ajoutant que les paroles et les actes de Canberra avaient été "irresponsables". (Reportage David Stanway; version française Camille Raynaud)