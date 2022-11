En ce qui concerne le secteur immobilier, les autorités ont déclaré qu'elles devraient stabiliser les prêts aux promoteurs et aux entreprises de construction, et également soutenir une demande raisonnable de prêts personnels au logement.

En octobre, l'investissement immobilier en Chine a chuté au rythme le plus rapide en 32 mois et l'ensemble des nouveaux prêts bancaires a dégringolé en raison des restrictions strictes COVID-19 et des problèmes immobiliers.