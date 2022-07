La Chine demande aux gouvernements locaux d'abandonner les tests COVID sur certaines marchandises

La Chine a commencé à tester les emballages des importations de produits alimentaires réfrigérés et congelés pour détecter le virus en juin 2020, après un groupe d'infections parmi les travailleurs d'un marché alimentaire de gros à Pékin.

Six mois plus tard, Pékin a également conseillé de tester les produits ambiants, même si les scientifiques ont déclaré que le risque d'infection par le coronavirus par contact avec des surfaces contaminées était faible.

Les gouvernements locaux n'ont plus besoin de tester les aliments ambiants ou d'autres marchandises pour détecter le virus, a déclaré la Commission nationale de la santé sur son site Web, mais il n'était pas clair si les produits seraient encore soumis à des contrôles aux douanes.

Les aliments réfrigérés et congelés continueront toutefois à être testés, mais les exportateurs ne seront pas confrontés à des suspensions d'importation lorsque leurs marchandises sont testées positives lors des contrôles douaniers, a ajouté la CNS.

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre des efforts croissants déployés pour soutenir l'économie chinoise en perte de vitesse.

La Chine a lié les précédentes épidémies de COVID-19 parmi les dockers à la détection du virus sur des aliments congelés. Mais son examen intensif, les tests et la désinfection des produits importés ont ajouté des coûts importants et perturbé le commerce.

Le virus a été détecté sur des centaines d'expéditions d'aliments réfrigérés et congelés depuis 2020, et les principaux fournisseurs de viande, de fruits de mer et d'autres produits ont été suspendus pendant des semaines.

Certains gouvernements locaux sont allés au-delà des règles nationales, la ville de Lhassa, capitale du Tibet, interdisant carrément les aliments surgelés importés afin de réduire le risque de virus.