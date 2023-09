La banque centrale chinoise a demandé à certains des plus grands prêteurs du pays de s'abstenir de solder immédiatement leurs positions de change sur le marché et de maintenir des positions ouvertes pendant un certain temps afin d'atténuer les pressions à la baisse sur le yuan, ont déclaré deux sources au fait de la question.

Dans le cadre de ce "window guidance" informel, il a été demandé aux banques de ne pas équilibrer leurs positions sur les marchés de change interbancaires après toute vente de dollars américains à des clients, jusqu'à ce que leur position de change au comptant atteigne un certain niveau, ont déclaré les sources.

La plupart des banques sont autorisées à avoir une position nette courte ou longue en devises sur les marchés dollar-yuan au comptant, dans des limites définies.

Cette mesure signifierait en fait qu'une partie des achats massifs de dollars effectués par les entreprises serait absorbée par les banques et resterait dans leurs livres pendant un certain temps, ce qui réduirait partiellement la pression à la baisse exercée sur le yuan.

Cette directive est issue d'une réunion que la Banque populaire de Chine (PBOC) a tenue avec quelques banques commerciales au début de la semaine, ont indiqué les sources. Les banques ont également été informées que les entreprises qui souhaitent acheter pour 50 millions de dollars ou plus devront demander l'approbation de la banque centrale, a rapporté Reuters.

Le yuan chinois a perdu plus de 5 % par rapport au dollar depuis le début de l'année pour s'échanger à 7,2735 pour un dollar jeudi, devenant ainsi l'une des monnaies les moins performantes d'Asie pour 2023.

La Banque populaire de Chine (PBOC) n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.