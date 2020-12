La Chine dénonce un soutien US renforcé à Taiwan et au Tibet

PEKIN, 28 décembre (Reuters) - La Chine a réagi avec colère lundi à la promulgation par Donald Trump de deux mesures législatives visant à renforcer le soutien des Etats-Unis à Taiwan et au Tibet.

Ces deux dispositions sont intégrées au plan de relance, de dépenses fédérales et de soutien aux foyers américains qui prévoit 2.300 milliards de dollars pour faire face aux effets de l'épidémie.

La rédaction du Taiwan Assurance Act of 2020 et du Tibetan Policy and Support Act of 2020 reprend des formulations inacceptables pour Pékin, notamment le soutien américain à une participation significative de Taiwan aux organismes des Nations unies et à des ventes d'armes régulières.

La Chine ne reconnaît pas l'indépendance de Taiwan, qu'elle considère comme relevant de sa souveraineté.

Sur le Tibet, la mesure législative réclame que des sanctions soient prises à l'encontre des responsables chinois qui interfèrent dans le choix du successeur du dalaï lama.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré lundi que la Chine était "résolument hostile" à ces deux lois.

"La détermination du gouvernement chinois à sauvegarder sa souveraineté nationale, sa sécurité et ses intérêts de développement est inébranlable", a ajouté Zhao Lijian, appelant les Etats-Unis à ne pas mettre en application les éléments de ces deux textes de loi qui "visent la Chine".

A Taiwan au contraire, les autorités ont salué l'initiative américaine. "Les Etats-Unis sont un allié important de Taiwan et un partenaire solide partageant les valeurs de liberté et de démocratie", a dit le porte-parole de la présidence, Xavier Chang. (Gabriel Crossley avec Ben Blanchard à Taipeh version française Henri-Pierre André, édité par Blandine Henault)