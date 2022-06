La Chine devient plus "coercitive et agressive" - le chef de la défense américaine

Les relations entre la Chine et les États-Unis ont été tendues ces derniers mois, les deux plus grandes économies du monde s'affrontant sur des sujets aussi divers que Taïwan, le bilan de la Chine en matière de droits de l'homme ou son activité militaire en mer de Chine méridionale.

Lors d'une réunion entre M. Austin et le ministre chinois de la Défense, Wei Fenghe, vendredi, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de mieux gérer leurs relations, bien qu'il n'y ait eu aucun signe de percée dans la résolution des différends.

S'adressant au Shangri-La Dialogue, le principal rassemblement de sécurité en Asie, M. Austin a déclaré que les États-Unis continueraient à soutenir leurs alliés, y compris Taïwan.

"C'est d'autant plus important que la RPC (République populaire de Chine) adopte une approche plus coercitive et agressive de ses revendications territoriales", a-t-il déclaré.

La Chine revendique l'autonomie de Taïwan et a juré de la prendre par la force si nécessaire.

M. Austin a déclaré qu'il y avait eu une augmentation "alarmante" du nombre de rencontres dangereuses et non professionnelles entre des avions et des navires chinois et ceux d'autres pays.

Un avion de chasse chinois a dangereusement intercepté un avion de surveillance militaire australien dans la région de la mer de Chine méridionale en mai et l'armée canadienne a accusé les avions de guerre chinois de harceler ses avions de patrouille alors qu'ils surveillent les contournements de sanctions de la Corée du Nord.

Taiwan se plaint depuis des années des missions répétées de l'armée de l'air chinoise dans sa zone d'identification de défense aérienne, qui n'est pas un espace aérien territorial mais une zone plus large qu'elle surveille en cas de menaces. M. Austin a déclaré que ces incursions s'étaient multipliées au cours des derniers mois.

Le ministère des affaires étrangères de Taïwan a remercié vendredi les États-Unis pour leur soutien et a dénoncé les revendications "absurdes" de souveraineté de la Chine.

"Taïwan n'a jamais été sous la juridiction du gouvernement chinois, et le peuple de Taïwan ne succombera pas aux menaces de force du gouvernement chinois", a déclaré la porte-parole du ministère, Joanne Ou.

M. Austin a déclaré que la politique des États-Unis à l'égard de Taïwan consistait à rester opposé à toute modification unilatérale du statu quo.

"Notre politique n'a pas changé. Mais malheureusement, cela ne semble pas être le cas pour la RPC", a déclaré M. Austin.

Il a toutefois ajouté : "Nous ferons notre part pour gérer ces tensions de manière responsable, pour prévenir les conflits et pour rechercher la paix et la prospérité."

M. Biden a déclaré le mois dernier que les États-Unis s'impliqueraient militairement si la Chine attaquait Taïwan, bien que l'administration ait depuis précisé que la politique américaine sur cette question n'avait pas changé.

Washington a longtemps eu une politique d'ambiguïté stratégique quant à savoir s'il défendrait militairement Taïwan.

La rencontre entre M. Austin et M. Wei s'est largement concentrée sur Taïwan.

"Le maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan n'est pas seulement un intérêt américain. C'est une question d'intérêt international", a déclaré M. Austin.

PAS D'OTAN ASIE

Dans un discours axé sur l'engagement des États-Unis dans la région, M. Austin a déclaré que les États-Unis maintiendraient leur présence en Asie mais que Washington comprenait la nécessité de prévenir les conflits.

"Nous ne cherchons pas la confrontation ou le conflit. Et nous ne recherchons pas une nouvelle guerre froide, une OTAN asiatique ou une région divisée en blocs hostiles", a-t-il déclaré.

M. Austin a également fait référence à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a été une priorité à Washington et dans d'autres capitales occidentales au cours des trois derniers mois.

"L'invasion de l'Ukraine par la Russie est ce qui arrive lorsque des oppresseurs piétinent les règles qui nous protègent tous", a déclaré M. Austin. "C'est un aperçu d'un monde possible de chaos et d'agitation dans lequel aucun d'entre nous ne voudrait vivre".

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy devait s'adresser au Dialogue Shangri-La dans une session virtuelle plus tard dans la journée de samedi.

Plus tôt cette année, Washington a déclaré que la Chine semblait prête à aider la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine.

Mais depuis, les responsables américains ont déclaré que, bien qu'ils restent méfiants quant au soutien de longue date de la Chine à la Russie en général, le soutien militaire et économique dont ils s'inquiétaient ne s'est pas concrétisé, du moins pour l'instant.

La Chine n'a pas condamné l'attaque de la Russie et ne la qualifie pas d'invasion, mais a demandé instamment une solution négociée. Pékin et Moscou se sont rapprochés ces dernières années. En février, les deux parties ont signé un partenariat stratégique de grande envergure visant à contrer l'influence des États-Unis et ont déclaré qu'elles n'auraient "aucun domaine de coopération 'interdit'".