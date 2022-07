La Chine dévoile un plan d'amélioration des normes nationales de son industrie

Le plan, dévoilé ce vendredi par l'Etat chinois, détaille les tâches à entreprendre avant la fin de 2023 pour réaliser un schéma de développement de la normalisation nationale publié en octobre, qui définit les ambitions de la Chine en matière de fixation de normes techniques. L'Administration d'État de la réglementation du marché (SAMR) et 15 autres régulateurs et agences du gouvernement central mettront en œuvre les initiatives, selon le plan d'action publié sur le site officiel de la SAMR.

Le plan couvre un large éventail d'industries nationales et définit des tâches pour aider à atteindre des objectifs plus larges tels que le plan chinois d'émissions nettes nulles et une meilleure prévention des grandes épidémies et des attaques terroristes. Pékin souhaite également que la Chine joue un rôle majeur dans l'établissement de normes internationales dans des secteurs allant de l'automobile et de la technologie à l'emballage et à la biotechnologie.

Le plan préconise de soutenir les organisations internationales de normalisation professionnelle pour qu'elles puissent s'installer en Chine, et indique que la capacité des entreprises étrangères à participer à l'établissement de normes en Chine doit également être protégée.

L'année dernière, un rapport de la Chambre de commerce de l'Union européenne a révélé que l'inégalité d'accès aux processus d'élaboration des politiques et des normes était l'une des principales plaintes du secteur automobile concernant les activités en Chine. Cinq des 33 tâches énumérées dans le plan d'action étaient axées sur l'établissement de normes internationales.

L'une d'elles appelle la Chine à participer activement à la planification stratégique et à la gouvernance d'organisations internationales telles que l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et l'Union internationale des télécommunications, une agence des Nations unies.

Selon une autre tâche, la Chine devrait travailler à l'élaboration de normes internationales dans les secteurs où les entreprises chinoises sont déjà très présentes à l'étranger, comme le commerce électronique transfrontalier et la finance numérique. Les tâches visaient également à renforcer la connectivité des normes dans le cadre de l'initiative d'infrastructure Belt & Road de la Chine, et à accroître la compatibilité des systèmes de normalisation chinois et internationaux.