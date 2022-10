La Chine devrait laisser les indices de référence des prêts inchangés cette semaine

Le loan prime rate (LPR), que les banques facturent normalement à leurs meilleurs clients, est fixé le 20 de chaque mois, lorsque 18 banques commerciales désignées soumettent des propositions de taux à la Banque populaire de Chine (PBOC).

Vingt-deux des 24 personnes interrogées, soit environ 92 %, dans le cadre du sondage instantané de Reuters, ne prévoient aucun changement du LPR à un an ou du tenor à cinq ans.

Les deux autres s'attendaient à une réduction marginale du taux à cinq ans après que le gouvernement ait introduit une série de mesures de soutien ces dernières semaines pour soutenir le secteur immobilier en difficulté.

La plupart des prêts nouveaux et en cours en Chine sont basés sur le LPR à un an, qui s'élève à 3,65 %. Le taux à cinq ans influence la tarification des prêts hypothécaires et se situe actuellement à 4,30 %. La Chine a réduit les LPR pour la dernière fois en août afin de relancer l'économie.

"Les LPR sont susceptibles de rester inchangés ce mois-ci, à moins que les données économiques continuent d'être décevantes", a déclaré un trader d'une maison de courtage.

La Chine a retardé la publication d'indicateurs économiques prévus cette semaine, y compris les données sur le produit intérieur brut du troisième trimestre qui devaient être publiées mardi, alors que le Congrès du Parti communiste est en cours.

Les données sur les prêts ont battu les attentes en septembre, diminuant l'urgence d'une réduction des taux d'intérêt, selon les analystes et les traders.

Ils notent que l'affaiblissement du yuan a également limité la marge de manœuvre de la politique monétaire, car l'élargissement de la divergence de politique avec les autres grandes économies, qui augmentent les taux de manière agressive, pourrait alimenter les risques de sortie de capitaux.

Le coût d'emprunt de la facilité de prêt à moyen terme (MLF) sert de guide au LPR, et les marchés utilisent généralement le taux à moyen terme comme précurseur de toute modification de la référence de prêt.

Selon les traders et les analystes, le consensus du marché sur un LPR stable à un an est né du fait que la PBOC a laissé le taux d'intérêt de ses prêts à moyen terme inchangé cette semaine.

"Nous ne pouvons pas exclure une nouvelle réduction des LPR à cinq ans de 15 points de base étant donné les efforts récents pour soutenir le marché du logement", ont déclaré les analystes de Maybank dans une note, ajoutant que le LPR à un an est susceptible de suivre le taux MLF inchangé.