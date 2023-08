La Chine devrait réduire les taux de référence des prêts lors d'une réunion mensuelle lundi, de nombreux analystes prévoyant une réduction importante du taux de référence des prêts hypothécaires afin de relancer la demande de crédit et de soutenir le secteur de l'immobilier en difficulté.

Le taux préférentiel de prêt (LPR) normalement appliqué aux meilleurs clients des banques est calculé chaque mois après que 18 banques commerciales désignées aient soumis leurs propositions de taux à la banque centrale, la People's Bank of China (PBOC).

Dans un sondage réalisé auprès de 35 observateurs du marché, tous les participants ont prédit des réductions du LPR à un an et du taux à cinq ans, après que la banque centrale ait abaissé de manière inattendue le taux directeur à moyen terme cette semaine.

Le taux de la facilité de prêt à moyen terme (MLF) sert de guide pour le LPR et les marchés utilisent principalement le taux MLF comme précurseur de tout changement des références de prêt. La fixation mensuelle du LPR est prévue pour lundi prochain.

Parmi les 35 participants à l'enquête, 19, soit 54%, s'attendent à une réduction de 15 points de base du TPM à un an - sur lequel la plupart des nouveaux prêts et des prêts en cours sont basés et qui est actuellement de 3,55%. Les 16 autres traders et analystes prévoient une réduction modeste de 10 points de base.

Enfin, 33 d'entre eux, soit 94 %, prévoient une réduction d'au moins 15 points de base du taux à cinq ans, qui sert de taux de référence pour les prêts hypothécaires. Le TPL à cinq ans s'élève actuellement à 4,20 %.

"Après la réduction du taux directeur plus tôt que prévu, nous prévoyons une réduction de 10 pb du LPR à un an et de 20 pb du LPR à cinq ans pour soutenir davantage le secteur immobilier", ont déclaré les analystes de Citi dans une note.

Ils s'attendent également à ce que la banque centrale réduise bientôt de 25 points de base le ratio des réserves obligatoires (RRR) des banques.

Les attentes du marché pour un nouvel assouplissement monétaire font suite aux données économiques qui ont montré une chute des prêts de crédit et une pression déflationniste croissante. Par ailleurs, les risques de défaillance de certains promoteurs immobiliers ont entamé la confiance des marchés financiers.

En réponse à l'aggravation de la crise du marché immobilier, la banque centrale a promis d'ajuster et d'optimiser les politiques immobilières, selon son rapport de mise en œuvre de la politique monétaire du deuxième trimestre publié cette semaine.

"Selon le modus operandi précédent de la PBOC, nous devrions nous attendre à une réduction symétrique et importante de 10 à 15 points de base des taux d'intérêt à un an et à cinq ans la semaine prochaine", a déclaré Carlos Casanova, économiste principal pour l'Asie chez UBP.

"À l'avenir, nous nous attendons à ce que la PBOC procède également à des réductions supplémentaires de 50 à 75 points de base du RRR et à une expansion du bilan pour atténuer les risques dans les secteurs clés, tels que la dette des véhicules de financement des gouvernements locaux (LGFV) et les marchés régionaux du logement."